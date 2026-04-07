Debate europeo
Del campus al Parlamento de la UE
Alberto Pérez Portela, estudiante de Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, será uno de los 250 universitarios en la European Student Assembly
Cerca de 250 universitarios de distintos países se reunirán del 20 al 22 de abril en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, para debatir algunos de los principales desafíos de la Unión Europea. Entre ellos estará Alberto Pérez Portela, estudiante del campus de Pontevedra, seleccionado entre más de 3.000 solicitudes para participar en la European Student Assembly.
El foro abordará cuestiones como la participación ciudadana, la educación, la movilidad, el cambio demográfico o la ciberseguridad. De este encuentro saldrá un documento final con recomendaciones elaboradas por el alumnado participante, que después serán recopiladas en un manual con las conclusiones de la asamblea.
Pérez Portela, vinculado a la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, participará en el panel Educar sin fronteras, centrado en analizar cómo puede la UE apoyar a las universidades para fomentar la interdisciplinariedad. «Sin duda es un logro importante estar presente en el Parlamento como embajador de mi comunidad», señala el estudiante, que añade que para él «es un honor» y que «realmente no esperaba tener una oportunidad como esta tan pronto».
Su perfil académico fue uno de los elementos valorados en el proceso de selección. Actualmente cursa el Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte, después de completar el doctorado en Creatividade e Innovación Social e Sostible. Antes había estudiado también el Grao en Educación Primaria y un máster en investigación en actividad física, deporte y salud.
En las últimas semanas, los participantes ya han mantenido reuniones y sesiones preparatorias para definir las propuestas que defenderán en Estrasburgo. «Me motiva especialmente que confíen en mi potencial», concluye.
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