Cabeceira dispone ya de caseta de socorrismo y baños públicos

El Concello de Poio ha instalado los nuevos baños públicos y el puesto de socorrismo en la playa de Cabeceira, en Lourido que también estarán disponibles para uso de las mariscadoras y mariscadores que trabajan en la zona.

El nuevo módulo se sitúa en el mismo emplazamiento que ocupaba la antigua caseta de socorrismo y que presentaba un gran deterioro. Las instalaciones cuentan con aseos femeninos y masculinos, cada uno con inodoro individualizado y lavabo, totalmente adaptados para personas con movilidad reducida.

Por su parte, el puesto de socorrismo dispone de un espacio habilitado para tareas de vigilancia, primeros auxilios y coordinación de emergencias.

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La playa de Cabeceira, uno de los dos arenales de Poio que cuentan con el distintivo Bandera Azul, refuerza así su oferta de servicios. Hasta ahora, durante la temporada estival era necesario recurrir al alquiler de aseos portátiles para cumplir con los estándares de calidad exigidos. Así, el Concello optimiza los recursos municipales, al eliminar costes recurrentes y los 50.000 euros de este plan se amortizarán en un corto período de tiempo.