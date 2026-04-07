Playa
Cabeceira dispone ya de caseta de socorrismo y baños públicos
El Concello de Poio ha instalado los nuevos baños públicos y el puesto de socorrismo en la playa de Cabeceira, en Lourido que también estarán disponibles para uso de las mariscadoras y mariscadores que trabajan en la zona.
El nuevo módulo se sitúa en el mismo emplazamiento que ocupaba la antigua caseta de socorrismo y que presentaba un gran deterioro. Las instalaciones cuentan con aseos femeninos y masculinos, cada uno con inodoro individualizado y lavabo, totalmente adaptados para personas con movilidad reducida.
Por su parte, el puesto de socorrismo dispone de un espacio habilitado para tareas de vigilancia, primeros auxilios y coordinación de emergencias.
La playa de Cabeceira, uno de los dos arenales de Poio que cuentan con el distintivo Bandera Azul, refuerza así su oferta de servicios. Hasta ahora, durante la temporada estival era necesario recurrir al alquiler de aseos portátiles para cumplir con los estándares de calidad exigidos. Así, el Concello optimiza los recursos municipales, al eliminar costes recurrentes y los 50.000 euros de este plan se amortizarán en un corto período de tiempo.
- LaLiga asume que el Celta caerá eliminado de Europa League frente al Friburgo
- Vuelven las alertas amarillas por el mal tiempo en Galicia: aviso por temporal en el mar y tormenta en el interior de Pontevedra y A Coruña
- Un nuevo templo de la cultura y la música en directo en Cangas
- O Grove: veto a autocaravanas y pisos turísticos y glamping en vez de camping
- Hacinamiento, sanciones y drogas: así era la prostitución en los chalés de lujo de Vigo
- Quince chocos a bordo con la «caña» de ChatGPT: aficionados a la pesca se apoyan en la IA para incrementar sus capturas
- Marina Mercante trabaja ya en el cambio legal que obligará a pesqueros de más de 12 metros a hacer el test de estabilidad cada diez años
- Otro titán para la pesca pelágica holandesa: el «Annie Hillina» procesará 400 toneladas diarias a bordo