La base del 061 de Pontevedra estrena su nueva cara tras una reforma integral

La reforma integral de la base medicalizada del 061 de Pontevedra entra en su tramo definitivo con unas instalaciones ya renovadas y pensadas para ganar espacio, funcionalidad y comodidad en el trabajo diario de los equipos de emergencias. La actuación, impulsada por la Xunta, ha supuesto una inversión de 100.000 euros y la incorporación de un local anexo para reorganizar una base clave en la atención sanitaria urgente de la ciudad.

El resultado de la intervención dibuja una base más amplia y mejor adaptada a las necesidades del servicio. La redistribución interior ha permitido habilitar dos habitaciones más, un nuevo almacén y otro vestuario, en una reorganización orientada a mejorar las condiciones de descanso, almacenaje y operatividad del personal que presta servicio las 24 horas del día durante todo el año.

Las obras también han alcanzado el apartado técnico. Entre las mejoras ejecutadas figuran el refuerzo de la capacidad eléctrica, la incorporación de iluminación LED y la dotación de nuevo mobiliario, además del acondicionamiento de la sala de estar y del office. En el exterior, la reforma ha incluido una mejora en la zona de lavado y desinfección del material sanitario de la ambulancia, uno de los puntos sensibles en el funcionamiento cotidiano de la base.

La renovación busca, en conjunto, convertir la instalación en un espacio más eficiente y más cómodo para los profesionales. En esta base desarrollan su labor seis médicos, nueve enfermeros y trece técnicos de emergencias sanitarias, además del médico y el enfermero residentes que completan allí su formación.

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Durante su visita a las instalaciones, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, puso el acento en el valor estratégico de este tipo de mejoras para un servicio esencial como el 061, al subrayar que la reforma permite ofrecer “mayor confort para el personal, mayor funcionalidad y una mejora de la eficiencia energética”. La intervención cierra así una puesta al día largamente esperada en una base fundamental para la respuesta urgente en Pontevedra.