Alertan de que el centro de salud de Seixo, en Marín, se queda sin enfermeros

La Plataforma pola Defensa do Centro de Saúde de Seixo y de Marín, se ha dirigido al gerente del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, José Flores, para demandar «la cobertura a tiempo completo de las dos plazas de enfermería de Seixo ante la inminente jubilación», de los dos profesionales actuales. La plataforma señala que «tanto la jubilación de la enfermera como del enfermero se van a producir en mayo sin que, hasta el momento, se sepa cual es la previsión que tiene la gerencia para la cobertura de su cupo».

La portavoz de la plataforma, Iria Aboi Ferradás, apunta que «ante la jubilación de todo el personal de enfermería, el malestar y desconfianza entre los usuarios crece conforme nos acercamos a mayo, ya que están muy presentes los problemas en nuestro centro de salud; primero, con la jubilación de una de las dos plazas de enfermería y de uno de los facultativos en 2021 y, después, con la jubilación del otro médico el pasado verano de 2025, sin que la gerencia hiciera una adecuada cobertura el que derivó en problemas para pacientes y personal».

Aboi insiste en que «no queremos que se vuelva a repetir esta situación, y en el escrito le mostramos nuestra firme voluntad de defender la cobertura de las dos plazas, a tiempo completo y de manera estable, incluso antes de que se produzcan las jubilaciones».

Desde la plataforma explican que «sabemos que en otros centros de salud amortizaron una de las dos plazas y la dejaron sin cubrir. Nosotros ya tenemos una auxiliar compartida con el Centro de Salud de Marín y una celadora que hace de administrativa, por lo tanto no vamos a permitir ninguna merma más en los servicios que tenemos y no vamos a aceptar nada menos que la cobertura de las dos plazas de enfermería»

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En el escrito demandan «que de forma oficial, clara y detallada se informe, también por escrito, de como se va a proceder» y anuncia un calendario de acciones para llamar a defender la atención primaria del municipio.