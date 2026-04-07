La afiliación refuerza la mejoría laboral

A la mejora del paro en el mes de marzo se suma, además , la evolución de la afiliación a la Seguridad Social, que en febrero dejaba una fotografía de mayor fortaleza del mercado laboral en el ámbito comarcal. Los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE) situaban en 69.073 las personas dadas de alta, con Pontevedra como gran motor del empleo al concentrar cerca del 45% del total.

La afiliación dibujaba, además, un mercado de trabajo claramente apoyado en el sector servicios, que reúne alrededor de tres de cada cuatro cotizantes, y con un peso cada vez mayor de los trabajadores de más edad. De hecho, los mayores de 50 años ya representan algo más del 40% del total, mientras que los menores de 30 apenas suponen el 11,7%.

Por municipios, tras Pontevedra destacaban Marín, Poio y Sanxenxo como los siguientes grandes focos de afiliación. En conjunto, los datos apuntaban ya a un mercado laboral sostenido por la actividad terciaria, muy concentrado en torno a la capital y con una base trabajadora cada vez más envejecida.

Ese comportamiento encaja con la evolución del cociente entre afiliación y paro registrado, que ya en febrero ofrecía señales de mejora en buena parte de los municipios. Destacaban especialmente Sanxenxo, Caldas de Reis, Moraña, Poio y Barro, con avances en esa relación respecto al mismo mes del año anterior, lo que refuerza la lectura de un mercado laboral con mayor capacidad de absorción del desempleo, aunque con diferencias claras entre territorios y con un peso muy dominante de los servicios.

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Esa misma lectura se ve reforzada por la distribución territorial de la afiliación, ya que los municipios con mayor volumen de cotizantes coinciden en buena medida con los que lideran también la mejora del paro. La capital pontevedresa concentra el principal músculo laboral de la comarca, mientras que concellos como Marín, Poio y Sanxenxo consolidan un eje de actividad que explica buena parte de la resistencia del empleo en el conjunto del área.