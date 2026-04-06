Víctor Docampo ya ejerce la jefatura interina de los bomberos de Pontevedra

La concelleira de Seguridade Cidadá, Eva Vilaverde, presentó este lunes a Víctor Docampo Cancelas como nuevo jefe interino del parque municipal de bomberos.

Docampo, de 44 años y natural de Moaña, procede del parque comarcal de O Morrazo, situado en Bueu, donde ejercía como jefe de turno. Acumula una amplia trayectoria profesional en el ámbito de las emergencias y ha desempeñado funciones de responsabilidad en tres de los cuatro parques que integran el Consorcio Provincial: Vilagarcía, Ribadumia y Bueu.

Es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas y completa su formación con estudios especializados en gestión de la comunicación de crisis y con un máster universitario en prevención de riesgos laborales, con especialización en servicios de prevención y extinción de incendios. Antes de incorporarse al consorcio provincial, trabajó también en una motobomba forestal en Vigo.

Durante su presentación, Eva Vilaverde enmarcó este nombramiento en la hoja de ruta del Concello para cubrir vacantes y reforzar la estructura de mando del servicio. La responsable municipal explicó que el objetivo es seguir avanzando en la reorganización del parque y completar progresivamente la plantilla.

En este sentido, el gobierno local prevé impulsar este año la cobertura de una plaza de sargento por promoción interna y la creación de un nuevo puesto de este rango a partir de una plaza de bombero conductor. La previsión municipal es alcanzar una plantilla de 43 efectivos a lo largo de 2026. En la actualidad, el parque está integrado por 39 profesionales.

Vilaverde señaló además que la situación del servicio ha estado marcada en los últimos meses por un número elevado de bajas. Ese porcentaje llegó a situarse en torno al 30 %, aunque en la actualidad se ha reducido aproximadamente al 20 %. Para mantener la operatividad, el Concello ha reforzado los llamamientos y está realizando contrataciones temporales en los casos de bajas de larga duración.

Por su parte, Docampo aseguró que asume esta nueva responsabilidad “con mucha ilusión” y con la intención de dar continuidad al proyecto existente al frente del parque. En sus primeros días, explicó, está en una fase de toma de contacto con la plantilla, con los medios disponibles y con la tipología habitual de intervenciones del servicio.

El nuevo jefe interino destacó además que el parque de Pontevedra ha sido históricamente una referencia para otros servicios provinciales, especialmente en etapas en las que estos todavía no contaban con infraestructuras consolidadas. También recalcó la necesidad de seguir conociendo a fondo la plantilla y las particularidades de un servicio en una ciudad como Pontevedra.

Docampo releva en el cargo a César Lago, que había asumido la dirección del parque de forma provisional el pasado 20 de enero, tras la salida del anterior jefe, Miguel Estévez, quien solicitó una excedencia para incorporarse como subjefe del servicio contraincendios de Vigo. La jefatura de Docampo será también provisional, a la espera del eventual regreso de Estévez.

En la presentación también estuvo presente Daniel Macenlle, actual director de Seguridad del Concello de Pontevedra, con quien Docampo coincidirá ahora en esta nueva etapa. Ambos comparten además origen en Moaña.

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La concelleira de Seguridade Cidadá también habló sobre el futuro edificio de emergencias, señalando que el proyecto sigue sin avances. La futura sede está prevista en una parcela municipal situada entre el cementerio de San Mauro y el depósito de la grúa, en la zona del antiguo edificio de Fenosa, y su desarrollo dependerá en buena medida de la ordenación urbanística del entorno y del Proyecto de Interés Autonómico de San Mauro.