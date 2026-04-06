La Semana Galega de Filosofía reflexiona sobre alimentación, sociedad y naturaleza

La XLII Semana Galega de Filosofía arrancó este lunes en el Pazo da Cultura de Pontevedra con un programa centrado en la alimentación como fenómeno biológico, pero también político, ético, social y cultural. El congreso, organizado por la Aula Castelao de Filosofía, volverá a contar durante cinco jornadas con el apoyo de la Universidade de Vigo, el Concello de Pontevedra, la Diputación de Pontevedra y la Xunta de Galicia.

El foro reúne un total de quince conferencias abiertas al público y abordará cuestiones como la relación del ser humano con su entorno natural, la corporalidad, la soberanía alimentaria, los medios de producción y distribución de alimentos o las patologías vinculadas a la nutrición.

La apertura corrió a cargo del alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores; el vicepresidente de la Diputación, Rafael Domínguez; la vicerrectora del campus de Pontevedra, Eva María Lantarón; y el presidente de la Aula Castelao, Alexandre Cendón.

Durante el acto inaugural, Lantarón subrayó que esta iniciativa une el interés por el pensamiento con cuestiones fundamentales de la vida cotidiana, la sociedad y el mundo natural. Asimismo, destacó que la colaboración entre la Universidade de Vigo y la Aula Castelao refleja el compromiso de la institución académica con una filosofía abierta, plural y al servicio de la sociedad, capaz de llevar la reflexión más allá del ámbito universitario.

Los asistentes a uno de los coloquios. | GUSTAVO SANTOS

Por su parte, Cendón incidió en que esta cita, que supera ya las cuatro décadas de trayectoria, mantiene su vocación de ser un espacio de encuentro y debate desde el que analizar el presente a partir de las herramientas de la filosofía. En ese sentido, defendió que la alimentación constituye un vínculo primario entre el cuerpo y el mundo exterior, y señaló que alrededor de ella se despliega un amplio universo de significados que ayuda a comprender cómo somos y cómo nos comportamos socialmente.

La programación de esta edición permitirá reflexionar sobre cuestiones como las patologías contemporáneas vinculadas a la alimentación, la relación entre consumo y crisis ecológica, la comida como fuente de estatus o las consecuencias sociales de determinadas formas de cuidado y control alimentario. También se abordarán asuntos como la justicia alimentaria, las dietas veganas como respuesta a la crisis ecológica, la alimentación y la historia de las mujeres en Galicia, la literatura gastronómica de Cunqueiro, el hambre como arma de guerra, la neurociencia y las aportaciones de la antropología al estudio de la alimentación.

Noticias relacionadas

Tras la inauguración, la conferencia de apertura estuvo a cargo del profesor de la Universidad de Buenos Aires, Matías Bruera, que profundizó en los vínculos entre el hecho de comer, el discurso, la convivencia social y la escena política. La Semana Galega de Filosofía combinará hasta el viernes sesiones de mañana, centradas en la historia del pensamiento, con actividades de tarde y conferencias nocturnas de carácter más divulgativo e interdisciplinar.