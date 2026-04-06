Renovar el Plan de Urbanismo y acelerar las licencias, recetas del PP para frenar la subida de la vivienda en Pontevedra

El presidente del PP local, Rafa Domínguez, ha exigido al alcalde de Pontevedra, Miguel Fernández Lores, que impulse medidas urgentes y necesarias desde el Ayuntamiento para frenar la escalada del precio de la vivienda, con una subida interanual del 19,8%

Domínguez ha acusado al gobierno local de “falta de planificación y pésima gestión ante uno de los mayores problemas de la ciudad, convertida en la tercera de las 52 capitales de provincia donde más ha aumentado el precio de la vivienda, como reflejan los últimos datos publicados por Tinsa, sociedad de tasación homologada por el Banco de España".

Domínguez insiste en una "necesaria actualización del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) para planificar el crecimiento urbanístico de la ciudad en las próximas décadas, acelerar la concesión de licencias municipales y reuniones periódicas con los colegios profesionales del sector, dotar de medios humanos y materiales al área municipal de urbanismo y mejorar la transparencia en la gestión del Concello de Pontevedra".

El PP es especialmente crítico con la situación del PXOM, aprobado en 1989 con el voto en contra del BNG entonces pero que "ahora defiende a capa y espada. Un nuevo PXOM es necesario para ampliar el suelo urbanizable, desbloquear el desarrollo urbanístico de la ciudad, especialmente del rural, y aportar seguridad jurídica a particulares y empresas”, ha añadido.

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Domínguez ha apremiado al alcalde a tomar sus propias medidas o aplicar las propuestas por el PP. “El único responsable es Lores porque no ha sabido gestionar el crecimiento de la ciudad, al igual que sucede con la gestión del Mercado de Abastos, la planta de compostaje inexistente de A Canicouva, el cierre del único museo municipal (CITA), la falta de usuarios del Coche de Punto, las peleas continuas de la ciudad o la reiterada promesa incumplida del Pabellón de A Parda”, ha concluido.