Un refugio nipón para el cabello en Pontevedra

En tiempos donde la presión y el ritmo laboral parecen no dar tregua, encontrar espacios para detenerse se ha vuelto una necesidad. Es aquí donde entra en juego la última gran revolución del sector de la belleza y el autocuidado: los Head Spa o spas capilares. Más allá de un simple tratamiento estético, esta tendencia propone un auténtico oasis diseñado para que el cliente pueda relajarse profundamente mientras cuida la salud de su cabello desde la raíz.

En la céntrica calle Rosalía de Castro, Adriana Guimeráns lidera uno de estos refugios del bienestar. Su especialización es fruto de un profundo estudio de las técnicas asiáticas, donde esta disciplina cuenta con décadas de arraigo. Según explica la experta, un spa capilar es un espacio para el cuidado del cuero cabelludo desde el bienestar, utilizando productos naturales y técnicas manuales.

Esta disciplina nació en Japón y, con el tiempo, se ha expandido y perfeccionado en otras potencias de la belleza asiática. La trayectoria de Adriana es un reflejo de este viaje: primero dominó la técnica nipona más ancestral a través del tratamiento Takasu, y posteriormente amplió sus conocimientos de la mano de la prestigiosa profesora coreana Seol He, integrando el innovador método Hygee spa.

El furor por estas terapias tiene una base lógica y fisiológica innegable, ya que, como recuerda Adriana, “no puede haber un cabello fuerte sin un ecosistema sano que lo sostenga”. Para que haya un buen pelo tiene que haber un cuero cabelludo sano, de lo contrario es imposible, sentencia la experta. En una sociedad marcada por la tensión, el objetivo principal es activar la circulación sanguínea mediante la relajación profunda, evitando bloqueos corporales y fomentando la correcta oxigenación celular.

Una sesión típica se aleja de las prisas habituales y se estructura en pasos muy medidos, que arrancan con un diagnóstico tecnológico e innovador. La cita comienza analizando el cuero cabelludo con una microcámara, lo que permite evaluar la salud de la piel y personalizar al milímetro los productos y aceites esenciales que se van a aplicar.

La cita arranca analizando el cuero cabelludo con una microcámara para pautar el tratamiento

A continuación, se realiza un proceso de exfoliación y oxigenación, un paso fundamental para limpiar en profundidad, eliminando toxinas y preparando los folículos. Finalmente, el tratamiento se centra en el masaje. En el caso del método Takasu, el más tradicional, el protagonismo absoluto recae en el trabajo manual intensivo. «Es vivir la experiencia más relajante; se trabaja mucho con las manos, buscando siempre esa parte de bienestar y de cuidado interno», detalla Adriana.

Lejos de ser un capricho para un nicho concreto, los spas capilares están atrayendo a un perfil de cliente sumamente variado. Especialmente, a Adriana le ha sorprendido el éxito entre los más pequeños de la casa. «Son muy disfrutones», cosntata sonriendo, y solicitan con frecuencia estos tratamientos personalizados de bienestar basados en el equilibrio cuerpo-mente.

Y es que a las camillas de estos centros acuden personas de todas las edades con motivaciones diversas, desde clientes que buscan el tratamiento exclusivamente por el bienestar o porque quieren un cabello más brillante, fuerte y saludable, hasta aquellos que que acuden porque tienen un problema específico en el cuero cabelludo. De hecho, cuando el enfoque va más allá de cuidar el cuero cabelludo y aparecen problemas como caída del cabello, toma el relevo una médico especializada en cuidado capilar, que pauta los tratamientos para problemas diversos como descamación, sensibilidad, eczemas etc.

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Otro grupo de clientes son los que van a someterse a un trasplante capilar, y que encuentran en los spa a profesionales que los asesoran y acompañan antes y después de la intervención con los tratamientos y aparatología más adecuada para una óptima recuperación. Sea cual sea el motivo, el éxito radica en abordar la estética desde una perspectiva mucho más natural, relajada y holística.