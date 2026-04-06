Para quitar el «meigallo», pocos como San Cibrán de Tomeza

Dice el dicho que «habelas hailas», así que todos aquellos que creen en el «meigallo» y en el mal de ojo acudieron este lunes de Pascua a visitar a San Cibrán, en la parroquia pontevedresa de Tomeza, donde se celebró el día grande de la romería en honor al santo.

El buen tiempo y el hecho de que no fuese día lectivo favorecieron la afluencia de gente a las inmediaciones de la capilla, tanto en coche como realizando la tradicional caminata desde el centro de Pontevedra o alrededores.

Por segundo año consecutivo ha sido un grupo de chavales de la parrroquia los que se han puesto al frente de la comisión de fiestas, trabajando para que la celebración saliese adelante desde el pasado verano. Gracias a ellos la tradicional romería sigue adelante, ya que corría un grave riesgo de desaparecer.

Reparto de la rosca de Pascua entre los asistentes. / Gustavo Santos

De este modo, ya desde el domingo la zona alrededor de la capilla de San Cibrán se llenó de gente, con carpas para comer y bar, atracciones infantiles, orquestas...

El santo es conocido por su poder para quitar el «meigallo» y el mal de ojo. Para ello es necesario realizar una serie de ritos tradicionales ya conocidos por los vecinos de la comarca.

El principal es lanzar pequeñas piedras al tejado de la ermita. Para ello, hay que dar alrededor de ella un número impar de vueltas, con un mínimo de siete. Lo normal es dar siete, nueve u once.

También es efectivo para librarse de los malos deseos pasar por debajo del estandarte del santo, que se coloca cerca de la capilla. En este caso se aconseja hacerlo tres veces.

El ritual de dar la vuelta a la capilla lanzando una pequeña piedra al tejado. / Gustavo Santos

Por supuesto, no pueden faltar las hierbas en todo conjuro contra el «meigallo». En San Cibrán, con el fin de recaudar fondos para la celebración de la fiesta, se vendieron por dos euros los tradicionales bendecidos ramos con romero (limpieza, buena suerte, protección y prosperidad), ruda (protección del hogar, coche, etc...), malvarrosa (protección y apertura de caminos, sanación y buenas energías), laurel (triunfo) y olivo (paz y bendición). No fue una tarea sencilla recolectar todas las hierbas, ya que algunas de las especies, como la ruda y la malva rosa, escasean cada vez más, por lo que los jóvenes de la comisión de fiestas tuvieron que desplazarse por distintos puntos de la provincia de Pontevedra para reunirlas, como Marín, Soutomaior o Ribadumia.

Además, a todos los asistentes se les regaló una porción de rosca de Pascua.

El ramo de hierbas bendecido contra el mal de ojo y pasar por debajo del santo también son efectivos. / Gustavo Santos

Años pasados de esplendor

Lejos quedan aquellos años en los que este lugar de Tomeza se llenaba de gente, siendo notables las filas de personas caminando por la carretera hacia la capilla desde el cruce de El Marco. Muchos jóvenes incluso acampaban en el monte cerca de la ermita para pasar allí todo el fin de semana previo al lunes de Pascua.

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Eran tiempos en los que ese día era festivo local en Pontevedra. Posteriormente, esa festividad se redujo a la mitad de la jornada, hasta ser eliminada por completo. De hecho, son muchas las voces que reclaman que se recupere como festivo para lograr dar a la fiesta ese empujón final que le haga recuperar el esplendor de hace décadas.