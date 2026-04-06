Pontevedra impulsa una campaña para fomentar la autonomía infantil en la movilidad urbana

El Concello de Pontevedra ha puesto en marcha la campaña de movilidad «Eu son, nós imos», una nueva iniciativa educativa con la que busca fomentar la autonomía infantil y acercar al alumnado los principios que rigen la movilidad urbana en la ciudad. El proyecto, impulsado por la Concellería de Seguridade Cidadá y la Policía Local, arrancará con escolares de cuarto de Primaria de los centros Vidal Portela, Froebel y Álvarez Limeses.

La concelleira de Seguridade Cidadá, Eva Vilaverde, presentó este lunes una propuesta que será desarrollada por el colectivo Risotadas y la empresa Taller Abierto, en colaboración con la Policía Local. La iniciativa nace como complemento a las charlas formativas que ya imparte el cuerpo municipal, con el objetivo de emplear un lenguaje más próximo y accesible para que la infancia comprenda mejor el modelo de ciudad.

Durante la presentación, Vilaverde explicó que el propósito es trasladar a los centros educativos y a los más pequeños «cómo funciona la ciudad». La edil también puso el acento en la imagen de cercanía que se quiere reforzar de la Policía Local, cuyos agentes participarán uniformados en algunas de las actividades en la calle para que los niños y niñas conozcan de primera mano cuál es su trabajo.

El programa se desarrollará en tres ámbitos: casa, escuela y calle. Para ello, la campaña incluye dos sesiones formativas en el aula con cada grupo, así como una salida por el entorno de cada colegio en la que el alumnado realizará distintas pruebas para observar y familiarizarse con el espacio urbano.

La propuesta contempla además intervenciones puntuales en pasos de peatones, planteadas como acciones sorpresivas con las que enseñar a la infancia a gestionar la convivencia con los vehículos. En ese sentido, desde la organización insisten en una idea central: «los coches no son el enemigo».

Otro de los ejes del proyecto será la implicación de las familias. La campaña prevé tres sesiones en las que participarán personas adultas, al entender que la autonomía infantil depende en gran medida de que madres, padres y tutores la faciliten. En una de esas pruebas se pedirá a los adultos que se muevan por la ciudad sin utilizar sus teléfonos móviles.

La iniciativa culminará a final de curso con una actividad conjunta de los tres colegios participantes para «tomar Pontevedra» y disfrutar del espacio público. Según explicó África Martínez, de Taller Abierto, el lema «Eu son, nós imos» incide en la autonomía y la individualidad de cada persona, pero sin olvidar que en el espacio público «la ciudadanía no está sola, sino que actúa en conjunto con el resto de las personas».

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El Concello ya ha avanzado que, en función de la respuesta que obtenga esta primera edición, estudia ampliar progresivamente la campaña a centros educativos de ámbitos más rurales, con la intención de facilitar que toda la infancia pueda acudir por su cuenta a los recintos escolares.