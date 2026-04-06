Los PAC de Pontevedra, Sanxenxo, Marín y Caldas atendieron 2.184 urgencias

Los Puntos de Atención Continuada (PAC) de Pontevedra, Sanxenxo, Marín y Caldas de Reis atendieron un total de 2.184 asistencias entre el 1 y el 5 de abril, coincidiendo con las principales fechas de la Semana Santa. El mayor volumen se registró en el PAC de A Parda, en Pontevedra, con 915 pacientes, seguido de Baltar, en Sanxenxo, con 474; Caldas de Reis, con 399, y Marín, con 396.

En conjunto, concentraron algo más de la mitad de toda la actividad asistencial registrada en los nueve PAC del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés durante esos cinco días. Solo el PAC de A Parda absorbió cerca del 42% de las asistencias contabilizadas, lo que lo sitúa como el punto con mayor presión asistencial del periodo analizado.

La distribución diaria también refleja que la mayor carga se concentró en los días centrales del puente, especialmente entre el jueves 2 y el sábado 4 de abril. En Pontevedra se alcanzó el pico el viernes 3, con 232 atenciones, en Sanxenxo ese mismo día también se registró la cifra más alta, con 123 asistencias, al igual que en Marín (102 pacientes). En Caldas, en cambio, el mayor volumen se produjo el sábado, con 104.

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La gerencia sanitaria destacó que la atención se desarrolló con normalidad y volvió a insistir en la necesidad de hacer un uso responsable de los servicios de urgencias, recurriendo a cada recurso asistencial en función de la gravedad de cada caso para garantizar una respuesta eficaz.