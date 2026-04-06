Nuevo delito de maltrato animal: abandonada una gata y sus cuatro crías en un contenedor en Poio

Los actos de maltrato animal parecen no tener fin. En esta ocasión ha sido una gata casera con sus cuatro crías la que ha sido abandonada en San Salvador de Poio. El caso ha sido denunciado por A Canceira de Poio, que lo ha difundido en redes sociales pidiendo la colaboración ciudadana para localizar al responsable.

Los cinco animales aparecieron el pasado sábado, 4 de abril, en el interior de una caja de rejilla de plástico de una panadería, que estaba tapada con otra caja. El conjunto fue depositado en el interior de un contenedor de basura de Poio, por lo que ha sido todo un milagro que los gatos se hayan podido salvar. Hay que agradecer en este sentido la acción de los vecinos y voluntarios de Protección Civil de Poio.

«Si alguien tiene cualquier información que nos pueda llevar a quien hizo esto por favor que nos escriba por privado. Agradecemos difusión», afirman desde A Canceira de Poio, que aunque habitualmente se ocupa de los perros sin hogar del municipio también gestiona adopciones con gatos abandonados y el programa CES del Concello.

Tanto para la madre como para sus cuatro gatitos se buscarán hogares responsables, para que no vuelvan a pasar por el suplicio del abandono.

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En España se penaliza desde el año 2003 como delito el maltrato animal, con la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Además, es un delito castigado según la controvertida Ley 7/2023 de Bienestar Animal con multas de 500 a 200.000 euros, inhabilitación para la tenencia de animales y penas de prisión, de 1 a 6 meses.