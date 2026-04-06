Empower llega a Pontevedra para acercar la cultura a infancias con autismo

Empower y el Museo de Pontevedra lanzan la primera edición del programa Empower Parents en Galicia para acercar la cultura a las infancias con autismo. La entidad, especializada en mediación y aprendizaje cultural, se ha unido al museo para impulsar este proyecto pionero que busca eliminar barreras y facilitar el acceso a los espacios culturales en igualdad de condiciones.

El programa empezó con una fase de formación específica en accesibilidad impartida por Empower al equipo del Museo, que posteriormente aplicará lo aprendido en 16 sesiones con familias y con niños con autismo.

Estas reuniones se desarrollaron en las instalaciones del museo e incorporaron dinámicas sensoriales, metodologías prácticas y materiales accesibles diseñados para favorecer la experimentación cultural, tal y como detalló la entidad promotora.

El objetivo principal de Empower Parents es consolidar un museo más abierto, cercano y preparado para atender la diversidad, fortaleciendo además el vínculo entre las familias participantes y el equipo educativo.

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El plazo de inscripción permanecerá abierto del 6 al 17 de abril El 27 de abril se comunicará a las familias seleccionadas el inicio de la actividad, previsto para el 14 de mayo.