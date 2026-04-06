La procesión del Encuentro de Jesús Resucitado con su madre, la Virgen María, volvió a centrar ayer en Pontevedra uno de los momentos más simbólicos del Domingo de Pascua y del conjunto de la Semana Santa. El desfile, que cada año pone el colofón a las celebraciones religiosas en la ciudad, dejó de nuevo una imagen de emoción compartida, solemnidad y notable seguimiento en el centro histórico. Como ya ocurrió en ediciones anteriores, la cita reunió a numerosos fieles y vecinos, que acompañaron con respeto y expectación una de las estampas más representativas del calendario cofrade pontevedrés.

A las 20.00 horas arrancó una procesión articulada, en su primera parte, en dos itinerarios distintos. Por un lado, la Virgen del Amor Hermoso y María Magdalena partieron de la iglesia de San José para recorrer Praza da Constitución, Praza de Galicia, Andrés Muruais y Peregrina hasta desembocar en A Ferrería. Por otro, Jesús Resucitado y San Juan salieron desde la basílica de Santa María, avanzando por la plaza del Concello y Michelena hacia ese mismo punto de encuentro. Allí, en el corazón de la ciudad, volvió a escenificarse el instante central del desfile, con el sermón y la interpretación de motetes como acompañamiento de un acto cargado de significado litúrgico y también de devoción colectiva.

Emotivo Encuentro en A Ferrería para cerrar la Semana Santa | GUSTAVO SANTOS

Fue precisamente en A Ferrería donde se concentraron las miradas y donde la procesión alcanzó su momento culminante. El Encuentro entre las imágenes volvió a ofrecer una de las escenas más conmovedoras de la Semana Santa pontevedresa, en una plaza que registró una notable presencia de público y que se convirtió, una vez más, en el gran escenario del cierre pascual. El carácter festivo y luminoso propio del Domingo de Resurrección se dejó sentir en una celebración marcada por el recogimiento, pero también por esa sensación de alivio y plenitud con la que culmina la semana grande de las cofradías.

Tras ese acto central, todas las imágenes y participantes se unificaron en una sola marcha para emprender el regreso a la parroquia de San José. El cortejo recorrió Praza da Ferrería, Peregrina, Andrés Muruais y Praza de Galicia, antes de enfilar Praza da Constitución y concluir de nuevo en San José, cerrando así una jornada que volvió a combinar tradición, devoción y una importante participación popular.

Emotivo Encuentro en A Ferrería para cerrar la Semana Santa | GUSTAVO SANTOS

La procesión del Encuentro puso así el broche a una Semana Santa que en esta edición pudo celebrarse con normalidad, permitiendo que todas las procesiones previstas saliesen a la calle y que cofrades, fieles y visitantes pudiesen vivir con plenitud el programa penitencial. Las calles del centro histórico registraron durante estos días una presencia constante de público, con buena respuesta en cada una de las convocatorias y un ambiente de respeto que acompañó a todos los desfiles.

También contribuyó a esa buena impresión general la introducción de pequeños cambios en algunos aspectos organizativos y del desarrollo de las celebraciones, novedades discretas pero visibles que, en líneas generales, fueron bien acogidas por los vecinos y por quienes siguieron de cerca los actos. Lejos de alterar la esencia de una tradición profundamente arraigada, esos ajustes ayudaron a reforzar el dinamismo y la buena organización de una Semana Santa que volvió a demostrar su capacidad de convocatoria y su peso dentro del calendario religioso y social de Pontevedra.

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El balance de estos días deja, por tanto, una imagen claramente positiva: procesiones celebradas con normalidad, numerosa presencia de público en las calles y una ciudad volcada una vez más con sus cofradías y con una tradición que combina patrimonio, religiosidad y sentimiento colectivo. El desfile de ayer, con las imágenes de Jesús Resucitado, la Virgen María, San Juan y María Magdalena como protagonistas, condensó buena parte de ese espíritu y sirvió para despedir la Semana Santa con una estampa de alegría serena y celebración compartida.