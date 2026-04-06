La Diputación exige a Fenosa reparar de inmediato la carretera de Tomeza
Da 15 días a la compañía para subsanar los daños causados por las obras y advierte de posibles sanciones si no repone la vía a su estado original
La Diputación de Pontevedra ha requerido a UFD Distribución de Electricidad, S.A. —la distribuidora de Fenosa— la reparación inmediata de los daños causados en la carretera provincial EP-0002, O Marco-Tomeza-Figueirido, a raíz de unas obras ejecutadas en este vial.
Según figura en el expediente tramitado por el Servicio de Infraestructuras y Vías Provinciales, los técnicos detectaron daños reiterados en el dominio público viario entre los puntos kilométricos 0+100 y 1+180, además de deficiencias en materia de seguridad vial y limpieza, lo que, a juicio de la institución provincial, supone un incumplimiento de las condiciones fijadas en la autorización concedida para ejecutar los trabajos.
El vicepresidente de la Diputación, Rafa Domínguez, aseguró que la situación actual de la carretera es “inadmisible” y reclamó una solución urgente. Aunque reconoció la necesidad de acometer este tipo de actuaciones, insistió en que las obras no pueden dejar la vía en mal estado y recalcó que debe quedar en unas condiciones adecuadas para su uso.
El requerimiento fija un plazo de 15 días para corregir la situación y restituir la carretera a su estado anterior. La Diputación recuerda además que este tipo de actuaciones puede constituir una infracción muy grave según el Reglamento General de Carreteras de Galicia, por lo que, si la empresa no atiende la orden, se abriría el correspondiente expediente sancionador.
De prosperar esa vía, las multas podrían situarse entre 25.000 y 250.000 euros. La institución provincial sostiene que hará valer los mecanismos legales a su alcance para garantizar tanto la seguridad vial como el correcto mantenimiento de la red de carreteras de su titularidad.
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