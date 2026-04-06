Decepción entre el sector hotelero tras una Semana Santa «algo descafeinada»

Aunque hablan de «éxito» en el primer escalón del año del negocio turístico, lo cierto es que la Semana Santa no ha sido tan positiva como se esperaba pese a que el buen tiempo fue constante todos los días. Con una ocupación media del 73% en la «meca» turística de las Rías Baixas, Sanxenxo, su consorcio de empresarios del sector (Cets) habla de «un destino consolidado de calidad», con cifras que se dispararon con respecto a la Semana Santa de 2025, cuando la lluvia no abandonó la comarca», pero su presidente, Alfonso Martínez, admite que han sido unas minivacaciones «un tanto descafeinadas y en las que las expectativas no se han visto del todo cumplidas». Además, se constata una nueva caída del consumo en bares y restaurantes, quizás arrastrado por la crisis que genera la guerra de Irán.

El balance del Cets detalla, de entrada que «el buen tiempo y las reservas de última hora marcaron la evolución de la primera prueba del sector turístico de Sanxenxo del año». Se insiste en que «la Semana Santa termina con los deberes cumplidos», pero a renglón seguido se apunta que «con cierta sensación de que podrían haberse alcanzado mejores registros de ocupación».

Tras la recopilación de los últimos datos, a última hora del domingo, los alojamientos hoteleros adheridos al Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo registraron una ocupación media del 73,36%», lo que supone 21 puntos más que en el mismo periodo de 2025, cuando la lluvia espantó a los turistas.

El mejor balance lo ofrecen los hoteles de dos y cuatro estrellas, con un 80 y un 79,38%, respectivamente de ocupación media, seguidos de los apartamentos turísticos, con cerca de un 77%.

A partir de ahí, las cifras ya se sitúan por debajo de la media global. Según los empresarios del sector, los hoteles de una estrella llegaron al 72,41% y los de tres se quedaron en el 58,11%.

Por su parte, «los campamentos turísticos registraron ocupación en cerca de la mitad de sus plazas, un 48,75%, casi 40 puntos más que el año pasado en que la lluvia les dejó prácticamente sin trabajar».

El presidente del Consorcio, Alfonso Martínez, insiste en que «la marca Sanxenxo sigue demostrando su fortaleza, somos un destino consolidado de calidad y de referencia para el noroeste peninsular y eso se ha notado a la hora de volver a recibir a un enorme número de visitantes, procedentes en su mayoría del propio mercado interno y también del nacional, además del portugués, que son fieles a nuestro destino».

Sin embargo, apela a la «necesidad de seguir trabajando en un calendario de actividades que nos permitan mantener el peso y la relevancia de nuestro destino». Añade que «hemos superado con éxito este primer hito del año, nos ha acompañado el buen tiempo y las reservas de última hora nos han permitido superar una ocupación del 70% pero las condiciones eran propicias para haber superado esa cifra y las buenas perspectivas no se vieron del todo cumplidas», reflexiona el presidente del Consorcio, por lo que reitera «la necesidad de seguir trabajando para mejorar las cifras para este próximo verano».

El presidente del Cets, Alfonso Martínez, quiso destacar el «buen trabajo del sector y la consolidación del destino a lo largo de los años como sinónimo de calidad y buen hacer, lo que convierte a Sanxenxo en un destino ideal para el viajero mayoritariamente nacional que decide apostar por este municipio para el verano», pero parece que no tanto en esta Semana Santa.

Noticias relacionadas

Casi cinco mil ‘compostelas’ en el Camiño Portugués en solo 5 días

La ría de Pontevedra en general y Sanxenxo en particular fue un hervidero durante toda la Semana Santa. Aunque no se registraron las cifras de ocupación hotelera esperadas, el trasiego de visitantes fue constante, y una muestra se pudo ver en el tráfico por las carreteras de la costa. Y otra ruta que también tuvo un notable tránsito fue el Camiño Portugués. Este recorrido de peregrinación, con su variante por la costa, rozó las 5.000 ‘compostelas’ entre el 1 y el 5 de abril, con lo que el número de peregrinos probablemente fue mayor. Además, el 57% de todos los caminantes eran extranjeros, unos 2.800, con especial incidencia entre los portugueses, alemanes, estadounidenses, italianos, brasileños y mexicanos. Entre los 1.800 españoles que realizaron la ruta en los primeros cinco días del mes, en plena Semana Santa, el listado lo encabezan los madrileños, por delante de catalanes y andaluces. Los gallegos ocuparon la cuarta posición, por delante de los canarios.