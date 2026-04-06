Las contrataciones para los días festivos reactivaron el empleo

El paro registrado en los catorce municipios de la comarca de Pontevedra cerró marzo con 8.089 personas inscritas en los servicios públicos de empleo. La cifra supone 181 desempleados menos que en febrero, cuando eran 8.270, lo que se traduce en un descenso mensual del 2,19%. La evolución también mejora en la comparación interanual. Frente a marzo de 2025, cuando el paro ascendía a 8.563 personas, la caída es de 474 desempleados, un 5,54% menos.

La mejoría de marzo se apoya sobre todo en los municipios con mayor peso demográfico y laboral. Pontevedra lidera el descenso al pasar de 4.002 a 3.900 parados, es decir, 102 menos en un solo mes. También bajan con claridad Sanxenxo, que reduce su cifra de 491 a 468 desempleados; Poio, de 744 a 725, y Moraña, de 173 a 157. A ellos se suman, con recortes más moderados, Ponte Caldelas, Barro, Portas, A Lama y Campo Lameiro. En cambio, Caldas de Reis, Cuntis y Vilaboa registran ligeros repuntes, mientras Marín se mantiene sin cambios en 1.028 personas.

Pese a la bajada de marzo, la concentración del desempleo sigue siendo muy elevada. Pontevedra, Marín y Poio reúnen 5.653 parados, casi el 70% del total comarcal, con la capital concentrando por sí sola el 48,2% de todo el desempleo del área. Es un reparto muy similar al de febrero, cuando esos tres municipios ya monopolizaban el grueso de la bolsa de paro.

La comparación con marzo del año pasado deja también una foto favorable en la mayor parte del territorio. Los mayores descensos interanuales se registran en Pontevedra, con 229 parados menos; Sanxenxo, con 91 menos; Poio, con 52 menos, y Cerdedo Cotobade, que reduce su cifra en 31 personas. También mejoran Marín, Moraña, Caldas de Reis y Ponte Caldelas. Solo A Lama y Cuntis empeoran respecto a marzo de 2025, ambos con siete desempleados más, mientras Vilaboa repite exactamente la misma cifra que hace un año.

El retrato sectorial de marzo mantiene, además, el mismo patrón de todos los meses: el paro sigue teniendo un marcado sesgo hacia el sector servicios. En el conjunto de la comarca, este ámbito concentra 5.968 desempleados, el 73,8% del total. Muy por detrás aparecen el sector secundario, con 721 parados; la construcción, con 542; el colectivo sin actividad anterior, con 662, y el sector primario, con 196. En las principales bolsas de desempleo la dependencia de los servicios vuelve a ser clara. En Pontevedra este sector reúne 2.950 parados; en Marín, 742; en Poio, 545, y en Sanxenxo, 352.

Otro de los rasgos que deja marzo es la persistencia de una brecha de género en el desempleo comarcal. Las mujeres siguen representando la mayor parte de los inscritos en las oficinas de empleo, con 4.684 paradas, frente a 3.405 hombres, de modo que rozan el 58% del total. A eso se suma, además, un claro peso del paro de larga trayectoria laboral, ya que los mayores de 25 años concentran más del 95% de los desempleados del área (un total de 7.703), muy por encima del colectivo juvenil.

Esa composición refuerza la idea de que, pese a la mejoría de marzo, la estructura del paro mantiene algunos rasgos muy marcados en la comarca. El descenso mensual alivia la presión, sobre todo en los grandes municipios y en los más vinculados al sector servicios, pero el volumen de desempleo sigue muy concentrado en la población adulta y femenina, lo que apunta a una recuperación todavía desigual y muy dependiente de la evolución de la actividad terciaria en los próximos meses.

En cuanto al posible efecto de la Semana Santa, que este año comenzó el 29 de marzo, los datos apuntan a una influencia probable, pero todavía limitada. El mejor comportamiento de Sanxenxo, uno de los municipios más ligados a la actividad turística y hostelera, encaja con la clásica anticipación de contrataciones de cara a la temporada de verano, algo similar a lo que sucede en Pontevedra o Poio. Sin embargo, el arranque de la campaña cae casi al final del mes, por lo que el impacto solo se aprecia de forma parcial y no homogénea en todo el territorio.

La evolución de marzo resulta especialmente relevante porque devuelve al mercado laboral comarcal a una senda de descenso tras el repunte registrado en febrero. El ajuste no solo se deja sentir en la capital, sino también en varios de los municipios del entorno con mayor vinculación al sector servicios, lo que indica que la actividad estacional empezó ya a mover parte de las contrataciones de cara la temporada alta.

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Con todo, la mejora no altera los equilibrios de fondo. La comarca sigue presentando una fuerte concentración del desempleo en unos pocos municipios, un claro predominio del sector servicios y un peso muy acusado del paro femenino y de mayores de 25 años. Es decir, marzo ofrece una señal positiva, pero también confirma que la evolución del empleo continúa dependiendo en gran medida de la actividad terciaria y del comportamiento de los grandes núcleos urbanos y turísticos.