Lleno en el albergue de peregrinos de Pontevedra, que ya recibe llamadas de grupos para el verano

El albergue público de peregrinos «Virxe Peregrina» de Pontevedra calienta motores de cara al próximo Año Santo Xacobeo 2027 y buena prueba de ello son las elevadas cifras de caminantes que ha recibido durante esta Semana Santa. Ha sido, sin dudarla, una de las que más afluencia se ha registrado en la ciudad.

Tal y como explica a FARO Celestino Lores, presidente de la Asociación de Amigas e Amigos do Camiño Portugués a Santiago, entre el Domingo de Ramos y el Jueves Santo el albergue público no tuvo ni una sola litera libre, tal fue la llegada de peregrinos de diferentes procedencias.

«La cosa no empezó a bajar hasta el viernes, ya que para llegar a Santiago desde Pontevedra necesitan tres días», informa Lores, que confirma que el actual fin de semana ya ha sido, por fin, algo más tranquilo.

Hubo algún día, como el miércoles, 1 de abril, en el que ese lleno incluso se trasladó a los albergues privados. «Ese día tuvimos que desviar peregrinos a otros establecimientos, pero también estaban totalmente llenos», asegura el presidente del colectivo.

De este modo, muchos de los caminantes optaron por continuar la ruta hasta la siguiente parada, Caldas de Reis, mientras que otros, que no se quisieron arriesgar a quedarse sin plaza, prefirieron descansar en los alrededores de Pontevedra.

«Teníamos miedo a que se notasen las consecuencias de la guerra, pero no fue así. Y, además, el buen tiempo animó a que la gente saliese de casa», celebra Tino Lores.

Sobre todo, esta Semana Santa han hecho el Camiño Portugués a Santiago, que es el que pasa por la ciudad de Pontevedra, españoles y portugueses. «Pero también se ha visto mucha gente de otras nacionalidades: ingleses, japoneses...», confirman desde el albergue.

Caminantes esperan su turno para entrar en el exterior del albergue. | G. SANTOS

Año Santo 2027

Desde el «Virxe Peregrina» son conscientes de que esta afluencia será el pan de cada día el próximo 2027, Año Santo, ya que el 25 de julio cae en domingo.

De hecho, tal y como confirma Tino Lores, ya están empezando a recibir llamadas de grandes grupos que pasarán por la Boa Vila en los meses de julio y agosto.

«Llevamos ya un tiempo sin habilitar los pabellones de A Xunqueira para grupos porque pensamos que la ciudad tiene una gran capacidad para acoger a todos los peregrinos, si no es por la vía pública, por la privada. Pero a lo mejor de cara al Año Santo nos lo planteamos, porque Pontevedra se va a quedar pequeña si las previsiones se cumplen», reconoce.

Para mucha gente, hacer el Camiño de Santiago en pleno verano es su «viaje grande», sus «vacaciones de verano».

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El camino portugués a Santiago es sin lugar a dudas la gran revelación de la última década. Con sus dos variantes, la tradicional y la de la costa, superó el año pasado los 170.000 peregrinos. El colectivo Amigos do Camiño Portugués a Santiago afirma que todo apunta a que el próximo 2027 se llegará a superar en cifras, o al menos a igualar, a la ruta reina por excelencia, la francesa.