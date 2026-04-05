La juventud toma el relevo y mantiene viva la romería de San Cibrán en Tomeza

La Romería de San Cibrán de Tomeza se resiste a perder pulso. Cuando la continuidad de una de las citas más queridas de Pontevedra empezó a tambalearse, un grupo de jóvenes decidió dar un paso al frente en 2025 para evitar que la tradición se apagase. Entre ellos está Adrián Viñas Villaverde, de solo 21 años, vecino de Tomeza y uno de los miembros de una comisión de fiestas que de nuevo este 2026 repite para devolver fuerza a una celebración con profundas raíces populares y religiosas.

«Nos daba pena que el pueblo quedase sin fiestas», resume Adrián, que empezó a trabajar hace poco en Vigo y compagina su vida laboral con una implicación total en la organización de la romería. Este es el segundo año que él y sus compañeros están al frente de la comisión, formada por 13 personas, todos ellos vecinos de Tomeza y en su mayoría con edades en torno a los 20 años. Algunos incluso tienen 18. Junto a ellos colaboran también varios padres, imprescindibles en cuestiones más técnicas como la electricidad o el abastecimiento de agua.

La historia de este relevo generacional comenzó casi a contrarreloj. La anterior comisión comunicó que dejaba de encargarse de las fiestas cuando apenas quedaban dos meses para su celebración. Entonces Adrián habló con una amiga, Rocío, y entre varios jóvenes decidieron organizarse. «Montamos nosotros ahí un poco de barullo y ya», recuerda con naturalidad. Detrás de esa frase sencilla hay, sin embargo, muchos meses de trabajo.

Porque sacar adelante una fiesta popular exige mucho más que ilusión. Para esta edición, la comisión lleva desde agosto del año pasado moviéndose para reunir fondos: primero con la venta de lotería de Navidad, después con rifas, donativos y la búsqueda de apoyo entre empresas colaboradoras.

«Hay que moverse bastante», admite Adrián Viñas. Y el esfuerzo se nota en cada detalle de la romería.

Traslado desde la capilla de San Pedro a la de San Cibrán, este domingo. / GUSTAVO SANTOS

El Concello de Pontevedra ha colaborado con algunos servicios, como los baños, parte de las carpas y una charanga. También la Diputación presta apoyo en algunos apartados, como el musical.

Aun así, la organización sigue siendo costosa. «Son bastante caras las carpas», señala el joven, consciente de que mantener una fiesta de estas características exige cuadrar muchas cuentas.

Pero si algo sostiene la Romería de San Cibrán es el empeño vecinal. En Tomeza todavía hay juventud dispuesta a implicarse. «Esto le da vida al pueblo, estás haciendo algo por él», afirma. Y añade una reflexión que va más allá de esta celebración concreta: «Al final todos deberíamos ayudar».

La romería comenzó este domingo, pero el día grande será este lunes de Pascua, 6 de abril. Las costumbres más arraigadas para quitar el «meigallo» en San Cibrán son: dar un número impar de vueltas (con un mínimo de siete) a la capilla tirando una piedrecita al tejado, pasar por debajo del estandarte del santo otras tres y comprar el ramo bendecido de hierbas contra el mal de ojo. Sobre este último aspecto, la comisión dedicó todo el viernes a recoger las hierbas: romero (limpieza, buena suerte, protección y prosperidad), ruda (protección del hogar, coche, etc...), malvarrosa (protección y apertura de caminos, sanación y buenas energías), laurel (triunfo) y olivo (paz y bendición). No fue una tarea sencilla. Algunas de las especies más buscadas, como la ruda y la malva rosa, escasean cada vez más, por lo que los jóvenes tuvieron que desplazarse por distintos puntos de la provincia de Pontevedra para reunirlas, como Marín, Soutomaior o Ribadumia.

Ambiente este domingo en la carpa instalada en Tomeza, junto a la capilla. / Gustavo Santos

La fiesta conserva, además, un valioso vínculo con la historia local. El santo que se mueve en procesión el domingo parte desde la capilla de San Pedro, en la parte baja de la parroquia, y sube hasta la de San Cibrán. Hay también otra imagen, fija, que los vecinos consideran inseparable de su lugar. Adrián recuerda, asimismo, otra de las historias que siguen circulando por la parroquia: la aparición de una imagen de San Cipriano en una antigua mina de la zona, un enclave que este año la comunidad de montes ha ayudado a limpiar.

Todo forma parte de una romería que no solo es una cita festiva, sino también un ejercicio de memoria colectiva. Adrián no llegó a vivir la época de mayor esplendor de San Cibrán, aquella de la que le hablan sus padres, décadas atrás, cuando acudía mucha más gente y el ambiente era aún más multitudinario. Sí recuerda, en cambio, que cuando era niño todavía había más atracciones. Este año habrá alguna, especialmente pensada para los más pequeños, aunque la coincidencia con otras fiestas del entorno ha limitado la oferta.

Pese a todo, en Tomeza prefieren mirar al presente con optimismo. La imagen de un grupo de jóvenes tomando las riendas de la comisión de fiestas tiene algo de declaración de intenciones. No se trata solo de organizar verbenas, procesiones o rifas, sino de evitar que el pueblo pierda una de sus grandes señas de identidad.

Programa del lunes de Pascua

El día grande de la romería es este lunes, 6 de abril. La tirada de fuegos de mañana abrirá la jornada y recorrerá la parroquia el Grupo Foula.

A las 12 horas será la misa solemne en honor a San Cibrán, que se repetirá a las 13 horas seguida de la tradicional procesión con el santo. La sesión vermú será con el Trío Tic Tac. A continuación se repartirá el roscón de Pascua.

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A las 18 horas habrá nueva misa en honor a San Cibrán, y otra vez reparto de rosca de Pascua. Además, se realizará el sorteo de rifas en la verbena. Esta comenzará a las 19.30 horas con las orquestas Miramar y Trío Tic Tac.