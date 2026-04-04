El subdelegado del Gobierno insinúa que el PP pudo haber alentado el sabotaje de una excavadora en Cuntis
Es una de las máquinas encargadas de reparar la carretera nacional 640
Una máquina excavadora perteneciente a una empresa contratada para reparar la carretera nacional 640 en diferentes municipios de la provincia fue incendiada la pasada madrugada.
A raíz de estos hechos, y sin atreverse a concretar si fue un acto de sabotaje o fruto del vandalismo, el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, compareció al lado de la máquina en cuestión y del alcalde de Cuntis, donde se produjeron, para condenarlos enérgicamente y, de paso, insinuar que el Partido Popular puede tener parte de culpa o, al menos, de responsabilidad.
Y es que «todo apunta a que fue un incendio intencionado» el que afectó a esta excavadora, aún nueva y valorada en unos 100.000 euros.
Una intencionalidad que lleva a Losada a pedir al PP «que rebaje la tensión», aunque también cree que es «mucho pedir». Se refiere así a «la campaña» que los conservadores «llevan mucho tiempo haciendo en torno al mal estado de las carreteras nacionales», derivado, a su juicio, de los efectos de los fuertes y persistentes temporales que azotaron Galicia el pasado invierno.
Abel Losada entiende que las protestas constantes del PP en torno a la N-640, aún a sabiendas de que la reparación ya está en marcha, pueden haber sido el detonante de este sabotaje.
Lo que quiere decir es que el PP «lleva mucho tiempo arrojando leña al fuego», de ahí que diga no tener claro si a los populares les preocupan realmente los baches «o el hecho de que el Gobierno los esté reparando».
A la espera de que este tipo de episodios no se repitan, el subdelegado del Gobierno dice haber alertado ya a las empresas contratadas «para que extremen las precauciones».
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