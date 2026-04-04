El PP tacha a Abel Losada de «comisario político y propagandístico»

El PP provincial no ha tardado en reaccionar a las declaraciones del subdelegado del Gobierno en la provincia de Pontevedra, después de que éste dijera que el incendio de una excavadora en Cuntis puede ser fruto de la constante presión ejercida por los conservadores contra el Ejecutivo central a consecuencia del mal estado en que se encuentra las carreteras de su competencia.

Desde el PP condenan enérgicamente ese sabotaje, pero al mismo tiempo muestran su «absoluta repulsa» por las palabras de Abel Losada, al que exigen una rectificación inmediata.

Para los populares, el proceder del representante del Estado en la provincia es «indigno de un representante público». Máxime cuando se posiciona «sin pruebas» y lo hace «porque no le gusta nuestra pacífica demanda de mejoras en las carreteras».

Lamentamos que siga sin coger ni un día de vacaciones de su verdadero cargo de fiscal para culpabilizar al PP de todo lo que sucede PP de Pontevedra

Demanda con la que «nos hacemos eco de una unánime petición ciudadana motivada por el lamentable estado de esas vías y la falta de mantenimiento por parte del Ministerio de Transportes».

Lo que sucede es que «Abel Losada vuelve a actuar como comisario político y propagandístico del PSOE, en lugar de hacerlo como defensor de los ciudadanos de la provincia».

En relación con esto, los populares ironizan diciendo: «Lamentamos que siga sin coger ni un día de vacaciones de su verdadero cargo de fiscal para culpabilizar al PP de todo lo que sucede».

Sea como fuere, el PP pontevedrés asegura que no va a dejarse amedrentar por el representante del Gobierno de España.

Muy por el contrario, «seguiremos demandando todos los días y en todos los Concellos de la provincia esa mejora de las carreteras nacionales, cuya pésima situación genera gran preocupación vecinal», espetan.

Hay que recordar que esta misma mañana, después de que máquina excavadora perteneciente a una empresa contratada para reparar la carretera nacional 640 en diferentes municipios de la provincia fuera incendiada, Abel Losada compareció al lado de la máquina en cuestión y del alcalde de Cuntis, donde se produjeron, para condenarlos enérgicamente y, de paso, insinuar que el Partido Popular puede tener parte de culpa o, al menos, de responsabilidad.

Y es que «todo apunta a que fue un incendio intencionado» el que afectó a esta excavadora, aún nueva y valorada en unos 100.000 euros.

El subdelegado del Gobierno visitó la zona con el alcalde de Cuntis. / FdV

Una intencionalidad que lleva a Losada a pedir al PP «que rebaje la tensión», aunque también cree que es «mucho pedir». Se refiere así a «la campaña» que los conservadores «llevan mucho tiempo haciendo en torno al mal estado de las carreteras nacionales», derivado, a su juicio, de los efectos de los fuertes y persistentes temporales que azotaron Galicia el pasado invierno.

Abel Losada entiende que las protestas constantes del PP en torno a la N-640, aún a sabiendas de que la reparación ya está en marcha, pueden haber sido el detonante de este sabotaje.

Lo que quiere decir es que el PP «lleva mucho tiempo arrojando leña al fuego», de ahí que diga no tener claro si a los populares les preocupan realmente los baches «o el hecho de que el Gobierno los esté reparando».

A la espera de que este tipo de episodios no se repitan, el subdelegado del Gobierno dice haber alertado ya a las empresas contratadas «para que extremen las precauciones».