Pontevedra 2-0 Barakaldo: Vuelven las sonrisas a Pasarón

El Pontevedra vuelve a la victoria después de un febrero y marzo negros. Los goles de Comparada, en la primera mitad, y Resende, en el descuento a tumba abierta, devuelven las buenas sensaciones a Pasarón en una semana con mucho en juego.

El once de Rubén Domínguez contó con los cambios de Facu Ballardo en el pivote, titular por primera vez desde su llegada, y Diego Gómez como enganche, a diferencia de su habitual rol en el costado diestro. El arranque, con la clásica fase de reconocimiento entre equipos destacó por el choque físico en el centro del campo, en el que cada balón dividido era una guerra entre ocho futbolistas por ver quién lograba descargarlo a sus bandas. El planteamiento local era muy claro, las contras a través de la explosividad de Gómez, Comparada y Luisao iban a ser la llave para el gol. El primer disparo de todo el choque, obra del Pontevedra, el único equipo que llegó a puerta en toda la primera mitad, llegó de las botas de Diego Gómez en un balón al espacio botado por Facu Ballardo. El '21' encaró a Gaizka Campos y cuando se disponía a tirar, el central gualdinegro, Dufur, le robó la bola. Sin ninguna opción de peligro, los granates cantaron el primer gol de la tarde, un tanto que no subiría por falta de Luisao en el control. Yelko se la pasó a Comparada en línea de medio campo, el cesureño filtró hacia el hispano-ecuatoriano y este, tras una disputa con Oier López, enfiló el mano a mano con Gaizka campos y lo batió. En primera instancia, el colegiado anula el gol y, tras la revisión del cuarto árbitro, decide ir a verla para mantener su dictamen inicial. DIcha decisión fue muy criticada por el banquillo local, lo que ocasionó que Rubén Domínguez viese la tarjeta roja ante la estupefacción de todos los presentes por el gol y el postre del castigo.

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Tras una primera mitad desastrosa, Imanol de la Sota introudjo tres cambios para volver a ganar el medio campo y generar algo en ataque. Su cometido era claro y en los diez minutos iniciales lograron ese paso al frente en la medular, pero sin tener esa mordida. El Pontevedra era consciente de que manteniendo ese mismo tipo de juego de los 45 minutos iniciales, desmarque y balón al espacio, podrían mantener el resultado. Los baracaldeses, obligados a llegar a puerta contra el cronómetro eran incapaces de convertir la superioridad en el centro del campo en oportunidades de peligro. La mejor ocasión de los vascos llegó tras un cabezazo desde línea de fondo de Mandiang a Valiño que el '9' envió fuera rozando la cepa del poste de Marqueta. Sin nada que perder más y mucho por poder rascar con el empate ante un rival directo, en el descuento Gaizka Campos salió en busca de la gesta para rematar un libre directo de los suyos el balón fue repelido por la zaga lerezana que descargó hacia Álex González y con una calma soberbia para evitar el fuera de juego en el pase a Resende, aguantó la bola, la cedió al portugués ya en campo rival y este fue corriendo hasta rematar a placer.