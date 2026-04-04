Todo listo para la romería de San Cibrán de Tomeza en Pontevedra

La parroquia pontevedresa de Tomeza se prepara para celebrar mañana domingo y el lunes la romería de San Cibrán.

De nuevo los vecinos de la zona se han esforzado en recuperar una fiesta que durante años tuvo un gran tirón para toda la población de la ciudad de Pontevedra, especialmente vistosa con los grupos de gente que iban hasta la capilla.

La tirada de fuegos el domingo dará el pistoletazo de salida a las fiestas, con recorrido por la parroquia de la Charanga Mil9. A las 12 horas tendrá lugar la misa de Pascua y la Procesión hasta San Cibrán. A las 13 horas, la sesión vermú.

La verbena será a las 21 horas con las orquestas New York y Los Coleguitas.

Misa, procesión y rosca

El día grande es el lunes, 6 de abril. De nuevo la tirada de fuegos abrirá la jornada y en este caso el recorrido por la parroquia será a cargo del Grupo Foula.

A las 12 horas será la misa solemne en honor a San Cibrán, que se repetirá a las 13 horas seguida de la tradicional procesión. En este caso, la sesión vermú será con el Trío Tic Tac. A continuación se repartirá el roscón de Pascua.

A las 18 horas habrá nueva misa en honor a San Cibrán, y otra vez reparto de rosca de Pascua. Además, se realizará el sorteo de rifas en la verbena. Esta comenzará a las 19.30 horas con las orquestas Miramar y Trío Tic Tac.

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Hay que recordar que para quitar el "meigallo" o el mal de ojo es necesario dar un número de vueltas impar alrededor de la capilla de San Cibrán de Tomeza, con un mínimo de siete. Por cada una de ellas se ha de arrojar una piedrecita hacia el tejado. También hay otras tradiciones, como pasar por debajo del estandarte del santo.