La Semana Santa pontevedresa ha entrado ya en sus últimas horas tras el traslado de la imagen del Ecce Homo, celebrado este mediodía, y con la vista puesta en la procesión de este Domingo de Pascua, que cierra el programa de 2026 con el tradicional encuentro de Jesús resucitado con su madre, la Virgen María.

La jornada de hoy dejó uno de los recorridos más singulares de estos días, con salida desde la basílica de Santa María y llegada a la iglesia de Santiago Peregrino de O Burgo. El traslado del Ecce Homo comenzó a las 12.00 horas y avanzó por algunos de los enclaves más reconocibles del casco histórico. El itinerario discurrió por Praza de Alonso de Fonseca, Pratería Vella, Isabel II, Cruceiro, Cinco Rúas, Barón, Enfesta de San Telmo, el puente de O Burgo, Juan Bautista Andrade, Praza de Santa Ana, Santiña y Alejandro Sesmeros hasta culminar en el atrio de Santiago Peregrino.

A lo largo del recorrido se procedió, además, a la lectura de los Siete Dolores de María Santísima, uno de los elementos más característicos de esta cita del Sábado Santo. Las lecturas se realizaron en distintos en puntos como la Praza de Alonso de Fonseca, la Praza das Cinco Rúas, la Praza do Peirao en el cruce con Enfesta de San Telmo, la Ponte do Burgo, la Praza de Santa Ana, la rúa Santiña y el atrio del templo de O Burgo.

Del Ecce Homo a Cristo Resucitado en el cierre de la Semana Santa | GUSTAVO SANTOS

Tras esa jornada de recogimiento, la Semana Santa pontevedresa afronta mañana su última gran cita con un tono ya marcado por la alegría de la Pascua. La procesión del Encuentro de Jesús resucitado con su madre la Virgen María arrancará a las 20.00 horas y volverá a reunir a distintas imágenes y participantes en una celebración que pone el broche al calendario penitencial de este año.

La procesión del Domingo de Resurrección partirá de dos puntos distintos. Por un lado, la Virgen del Amor Hermoso y María Magdalena saldrán de la iglesia de San José para recorrer Praza da Constitución, Praza de Galicia, Andrés Muruais, Peregrina y Praza da Ferrería. Por otro, Jesús Resucitado y San Juan iniciarán su itinerario en la basílica de Santa María y pasarán por Praza de España y Michelena hasta confluir también en A Ferrería.

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Será precisamente en la plaza donde tendrá lugar el acto central de la procesión, con el encuentro de las imágenes, un sermón y la interpretación de motetes, en uno de los momentos más emotivos y simbólicos del programa. Después, todas las imágenes y los participantes continuarán ya en una única marcha de regreso hacia la parroquia de San José por Peregrina, Andrés Muruais, Praza de Galicia y Praza da Constitución. Con ese recorrido, Pontevedra despedirá una Semana Santa que en 2026 ha vuelto a llenar de rito, tradición y memoria las calles del centro histórico.