Dragado del río
La APDR pide un análisis más profundo de los lodos del Lérez
La asociación ecologista asegura que la incidencia en los bancos marisqueros de Pontevedra y Arousa «está prácticamente asegurada»
La Asociación Pola Defensa da Ría considera que el proyecto de dragado de los lodos y sedimentos del Lérez va a ser «costoso e ineficaz» y que no dará fin a los problemas que están causando en la actualidad.
Para el colectivo ecologista, es importante tanto abordar las causas que están provocando la acumulación de sedimentos en el río, para que no se vuelva a repetir la situación actual, como realizar un análisis más profundo de los lodos, de modo que se garantice que los que vayan a seguir en el cauce del Lérez estén libres de contaminación. Si no, advierten, «la incidencia sobre los bancos marisqueros está prácticamente asegurada».
La APDR propone que previamente al inicio de las obras se retire de las zonas afectadas el marisco que ya tenga talla comercial para su venta y mover a otros bancos los ejemplares de menor tamaño. También considera que son necesarias medidas económicas que compensen las pérdidas producidas de este sector.
En cuanto a la zona de vertido de los sedimentos, en las proximidades de la isla de Sálvora, la considera «inaceptable» por los efectos nocivos en los bancos marisqueros de Pontevedra y Arousa derivados de la acción de las corrientes marinas.
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