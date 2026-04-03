El regato de Lavapanos como espacio verde en Sanxenxo

El tramo urbano del regato de Lavapanos, entre la calle Madrid y la calle Progreso, aspira a dejar atrás su imagen de espacio degradado para convertirse en una nueva zona de descanso y paseo en pleno núcleo urbano de Sanxenxo. La actuación, presupuestada en 102.737 euros, opta a financiación del Plan + Provincia fomentado por la Diputación de Pontevedra.

La intervención se centrará en recuperar un corredor fluvial actualmente oculto por la vegetación espontánea y afectado por la acumulación de residuos. El objetivo es restaurar ambiental y paisajísticamente sus márgenes y habilitar un entorno de uso público con carácter estancial.

El proyecto prevé la creación de una pequeña plaza integrada en el paisaje de ribera, con bancos circulares y curvos, jardineras a ras de suelo y arbolado. La propuesta busca mejorar la conexión peatonal entre ambas calles y sumar un nuevo espacio de esparcimiento al tejido urbano.

También se instalará iluminación ambiental de bajo consumo, diseñada para reforzar la seguridad sin interferir en el ecosistema nocturno.La conexión entre la calle situada en la cota superior y la nueva plaza inferior se resolverá mediante una escalera de hormigón.

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Los trabajos de remodelación incluirán además una plantación adaptada al clima atlántico-litoral, con especies de bajo requerimiento hídrico y pensadas para integrarse en el entorno recuperado.