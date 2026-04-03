Proyectan la nueva red de drenaje en el Camiño da Escola

El Camiño da Escola, en Chancelas, afrontará una primera fase de obras para reparar el firme y mejorar la evacuación de aguas pluviales en uno de los viales más transitados de la zona. La actuación contará con una inversión de 63.517,78 euros procedentes del plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra y busca atajar los daños acumulados en la calzada por el paso continuado de vehículos y por el flujo de agua de lluvia.

El tramo presenta actualmente un pavimento asfaltado con un deterioro notable en varios puntos. A ello se suma la propia orografía del entorno, con pendientes longitudinales y zonas en las que el agua discurre lateralmente cuando se registran lluvias intensas. Esa combinación ha favorecido la erosión del firme y el arrastre de materiales, lo que ha ido agravando el estado de la vía del municipio de Poio.

La intervención prevista abordará ambos problemas de forma conjunta. Por un lado, se actuará sobre el pavimento y, por otro, se dotará al camino de un nuevo sistema de drenaje para mejorar la evacuación en momentos de lluvia.

El proyecto contempla la instalación de una red de evacuación de pluviales con soluciones soterradas, mediante tuberías y sumideros, combinadas con cunetas a lo largo de todo el tramo afectado.

En concreto, se colocarán 115 metros de tubería de PVC de 400 milímetros de diámetro, se ejecutarán 145 metros de cuneta y se instalarán cinco pozos de registro y cinco sumideros. El objetivo es mejorar la recogida y canalización del agua de escorrentía hacia los colectores y reducir así el impacto de las precipitaciones sobre la carretera.

El concejal de Obras e Servizos, Marcial García, subrayó la relevancia de este vial al señalar que «da acceso al colegio y conecta con núcleos urbanos importantes y con playas de gran afluencia».

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Además, recordó que «funciona también como corredor alternativo, especialmente durante la época estival».