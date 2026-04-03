Chancelas
Proyectan la nueva red de drenaje en el Camiño da Escola
La inversión será de 63.517 euros y las obras podrán adjudicarse en unos dos meses
H.D.
El Camiño da Escola, en Chancelas, afrontará una primera fase de obras para reparar el firme y mejorar la evacuación de aguas pluviales en uno de los viales más transitados de la zona. La actuación contará con una inversión de 63.517,78 euros procedentes del plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra y busca atajar los daños acumulados en la calzada por el paso continuado de vehículos y por el flujo de agua de lluvia.
El tramo presenta actualmente un pavimento asfaltado con un deterioro notable en varios puntos. A ello se suma la propia orografía del entorno, con pendientes longitudinales y zonas en las que el agua discurre lateralmente cuando se registran lluvias intensas. Esa combinación ha favorecido la erosión del firme y el arrastre de materiales, lo que ha ido agravando el estado de la vía del municipio de Poio.
La intervención prevista abordará ambos problemas de forma conjunta. Por un lado, se actuará sobre el pavimento y, por otro, se dotará al camino de un nuevo sistema de drenaje para mejorar la evacuación en momentos de lluvia.
El proyecto contempla la instalación de una red de evacuación de pluviales con soluciones soterradas, mediante tuberías y sumideros, combinadas con cunetas a lo largo de todo el tramo afectado.
En concreto, se colocarán 115 metros de tubería de PVC de 400 milímetros de diámetro, se ejecutarán 145 metros de cuneta y se instalarán cinco pozos de registro y cinco sumideros. El objetivo es mejorar la recogida y canalización del agua de escorrentía hacia los colectores y reducir así el impacto de las precipitaciones sobre la carretera.
El concejal de Obras e Servizos, Marcial García, subrayó la relevancia de este vial al señalar que «da acceso al colegio y conecta con núcleos urbanos importantes y con playas de gran afluencia».
Además, recordó que «funciona también como corredor alternativo, especialmente durante la época estival».
Suscríbete para seguir leyendo
- La flota francesa para, Irlanda advierte del «colapso» y los argentinos se movilizan por el alza del gasóleo marítimo: «Salir a trabajar es fundirse»
- De Vigo a Sudáfrica en 12 horas: Air Europa recupera una conexión clave para la economía gallega
- Marina Mercante trabaja ya en el cambio legal que obligará a pesqueros de más de 12 metros a hacer el test de estabilidad cada diez años
- Pérez Rumbao inicia el derribo de la antigua Madera Fiber para levantar un concesionario de Volvo Trucks
- LaLiga asume que el Celta caerá eliminado de Europa League frente al Friburgo
- Rescate accidentado en Samil: Bomberos asisten a una ambulancia encallada en la arena que socorría a una mujer
- Quince chocos a bordo con la «caña» de ChatGPT: aficionados a la pesca se apoyan en la IA para incrementar sus capturas
- Las aerolíneas rechazan suprimir vuelos al aeropuerto de Vigo pese a la crisis del petróleo: «Priorizamos el servicio por encima de los costes»