Pontevedra recibió en 2025 casi una denuncia diaria por violencia machista

El partido judicial de Pontevedra registró en 2025 un total de 316 denuncias por violencia machista, lo que equivale a una media de 0,87 al día, es decir, casi una denuncia diaria. El dato supone un ligero aumento del 1,3% respecto a 2024, cuando se contabilizaron 312 denuncias, y confirma que Pontevedra mantuvo el pasado año un volumen elevado de asuntos de este tipo en los juzgados.

La evolución no fue, sin embargo, uniforme en todos los indicadores. Frente al repunte de las denuncias, el número de víctimas descendió de forma apreciable. En 2025 se contabilizaron 255 mujeres víctimas, frente a las 288 de 2024. Son 33 menos, lo que representa una caída del 11,5% en solo un año.

Ambos indicadores ofrecen una lectura distinta si la comparación se amplía a la última década. En 2015, el partido judicial de Pontevedra había registrado 280 denuncias y 280 víctimas. Diez años después, las denuncias son 36 más, un aumento del 12,9%, mientras que las víctimas son 25 menos, un 8,9% por debajo de las cifras de entonces.

La comparación con hace una década exige, en todo caso, una lectura matizada. El aumento de las denuncias no equivale necesariamente a un empeoramiento lineal del problema, pero sí refleja que la actividad judicial asociada a estos casos es hoy mayor que en 2015. En paralelo, el descenso de las víctimas en el último año introduce un contraste relevante en la evolución reciente de Pontevedra.

En el resto del área analizada, los datos siguieron una dirección distinta. En Caldas de Reis, las denuncias pasaron de 83 en 2024 a 60 en 2025, lo que supone un descenso del 27,7%, mientras que las víctimas también bajaron de 83 a 60. En Marín, las denuncias cayeron de 94 a 64, un 31,9% menos, y las víctimas descendieron de 80 a 63, con una reducción del 21,3%.

En conjunto, los partidos judiciales de Pontevedra, Caldas y Marín sumaron en 2025 un total de 440 denuncias y 378 víctimas. En 2024 habían sido 489 denuncias y 451 víctimas, de modo que el balance global deja una bajada del 10% en las denuncias y del 16,2% en las víctimas. Frente a esa tendencia general a la baja, Pontevedra fue el único de los tres partidos judiciales en el que las denuncias aumentaron.

Órdenes de protección

El apartado de las órdenes de protección también deja varios elementos de interés. En Pontevedra se acordaron 57 en 2025, frente a las 55 de 2024 y las 59 de 2015. El dato supone un aumento interanual del 3,6%, aunque se mantiene ligeramente por debajo del nivel registrado hace diez años.

En esa comparación territorial, el descenso fue especialmente acusado en los otros dos partidos judiciales de la comarca. En Caldas de Reis, las órdenes de protección pasaron de 17 en 2024 a 9 en 2025, lo que supone una caída del 47,1%. En Marín, el retroceso fue todavía más intenso, de 28 a 9, un 67,9% menos. Pontevedra fue así el único de los tres partidos que cerró el año con un incremento, aunque leve, en este indicador.

También en Pontevedra se aprecian cambios en la relación entre víctima y agresor dentro de las órdenes de protección. Los casos vinculados a una relación afectiva vigente pasaron de 16 en 2024 a 30 en 2025, mientras que los relacionados con una exrelación afectiva bajaron de 22 a 9. Los supuestos en los que existía vínculo matrimonial también aumentaron, al pasar de 7 a 15, mientras que los de excónyuge descendieron de 10 a 3.

La distribución de esos datos difiere además de la que reflejaba Pontevedra hace una década. En 2015, las órdenes de protección estaban mucho más ligadas a casos de exrelación afectiva, con 33, frente a 12 asociados a una relación afectiva vigente. En 2025, en cambio, ese reparto se invierte y los procedimientos se concentran en mayor medida en relaciones en curso. Es uno de los cambios internos más claros que deja la estadística judicial.

Otro dato relevante es el de la nacionalidad de las víctimas en Pontevedra. En 2025 se contabilizaron 210 víctimas españolas y 45 extranjeras, frente a las 230 españolas y 58 extranjeras registradas en 2024. El descenso se produjo, por tanto, en ambos grupos, aunque fue más intenso entre las víctimas extranjeras, con una caída del 22,4%, frente al 8,7% entre las españolas.

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A ello se suma otro indicador especialmente sensible. En Pontevedra, las víctimas que se acogieron a la dispensa de la obligación de declarar pasaron de 15 en 2024 a 32 en 2025. Son 17 más en solo un año, lo que equivale a un incremento del 113,3%. En una estadística marcada por más denuncias, menos víctimas y unas órdenes de protección estables, ese repunte figura entre los movimientos más significativos del ejercicio.