Un millón para blindar la seguridad vial y el deporte en Cerdedo Cotobade y Barro

El asfalto desgastado y las cunetas castigadas por las continuas lluvias invernales tienen los días contados en uno de los viales clave del municipio de Cerdedo Cotobade. La Diputación acaba de activar la cuenta atrás para transformar radicalmente la carretera que une los núcleos de Carballedo y Rebordelo, la EP-0403, con una inyección económica que roza los 800.000 euros. Hasta el próximo 17 de abril, las empresas constructoras interesadas podrán presentar sus ofertas para asumir unas obras que, a lo largo de seis meses de ejecución, no solo renovarán la superficie de la calzada, sino que reordenarán el espacio para garantizar la convivencia segura entre vehículos y vecinos.

El proyecto provincial asume el cien por cien del presupuesto y ataca el deterioro desde la raíz: el deficiente control del agua. Los fallos en el sistema de drenaje han ido minando la seguridad de los 2,6 kilómetros que componen este trazado. Para atajar el problema de fondo, los operarios se encargarán de sustituir las cunetas deterioradas y abrir nuevos tramos de canalización subterránea, utilizando sólidas tuberías de PVC de más de trescientos milímetros de diámetro para domar las escorrentías. Una vez que las entrañas de la vía estén saneadas, se procederá a extender una nueva capa de microaglomerado en frío sobre todo el ancho de la plataforma.

La estampa de la carretera cambiará drásticamente. Un corredor diferenciado mediante la aplicación de slurry en color reservará un espacio seguro a modo de arcén para los viandantes en aquellas zonas más estrechas. Esta senda peatonal quedará separada del tráfico mediante una doble línea continua reforzada con resaltos y captafaros cada cuatro metros, mientras que una barrera metálica en la margen derecha completará el escudo protector para evitar salidas de vía de los conductores.

El entorno de la piscina municipal de la zona de Outeiro, en Barro, estrenará una vanguardista pista de pump track financiada con 97.000 euros

De forma paralela, la maquinaria administrativa de la institución provincial también ha engrasado esta semana su apuesta por el ocio saludable en las comarcas del interior. El presidente, Luis López, confirmó la luz verde a más de 207.000 euros procedentes del Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas (PEID), que irán destinados a revitalizar las dotaciones de Barro y del propio Cerdedo-Cotobade. En el caso de Barro, el entorno de la piscina municipal de la zona de Outeiro estrenará una vanguardista pista de pump track financiada con 97.000 euros. La intervención supondrá una reforma integral de la parcela, que incluye el desmonte del cierre actual para levantar un muro de hormigón perimetral, el ajardinamiento de las isletas y la instalación de nuevas columnas de iluminación para prolongar su uso durante las tardes de invierno.

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A unos kilómetros de allí, en la parroquia de Tenorio, su veterano pabellón municipal se prepara para mudar de piel. Los 111.000 euros consignados a Cerdedo-Cotobade permitirán desmantelar la cubierta deteriorada y reforzar la estructura principal para instalar modernos paneles tipo sándwich que blindarán el recinto contra el frío y la humedad. Esta nueva envolvente vertical incrementará drásticamente la eficiencia térmica del edificio, poniendo fin a las corrientes que sufrían los deportistas locales. La actualización del sistema de pluviales y la renovación del tendido eléctrico completarán unos trabajos que buscan, en palabras del propio López, cimentar el camino para consolidar a Pontevedra como «la provincia del deporte».