El libro Ultreia será presentado el 28 de abril en Marín

Para completar las actividades del primer semestre del año el Club de Opinión Portocelo de Marín tiene programada la presentación del libro Ultreia, que tendrá lugar el 28 de abril en el Museo Manuel Torres, contando con la presencia de su autor, Francisco Narla, que ofrecerá una disertación sobre el contenido de su obra, «el Camino de Santiago, la historia vibrante de intrigas, ambición y revolución a la sombra del nacimiento de un símbolo universal y la de dos marginados que alterarán el destino de Compostela».