83 años después
Casa Aurora regresa a sus raíces en Raxó con un local renovado
H.D.H.D.
Las obras del parque polideportivo de Vilariño acumulan nuevos retrasos por la necesidad de modificar el proyecto tras detectarse problemas en el terreno, según denunció este miércoles el BNG de Poio. La formación señala que informes municipales recientes recogen la aparición de roca junto a galpones próximos, lo que dificulta la excavación y obliga a revisar la solución inicial. También advierten de un afloramiento «significativo» de agua subterránea, que exige medidas de drenaje y estabilización. La portavoz nacionalista, Marga Caldas, reclamó más transparencia y urgió la redacción del proyecto reformado.
Casa Aurora ha vuelto a abrir este jueves en Raxó, 83 años después de su nacimiento en la localidad, con un local en primera línea de mar y una propuesta gastronómica renovada. El negocio, impulsado por los hermanos Carmen y Miguel Anxo Besada, recupera el nombre y el legado familiar iniciado en 1943 en este mismo entorno.
La apertura refuerza el proyecto hostelero de la tercera generación de la familia, ligada también a Casa Aurora, en Sanxenxo, y A Curva, en Portonovo. «Volver a Raxó, donde empezó todo, es muy especial», señaló Carmen Besada sobre el regreso de la familia a la parroquia de Poio.
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