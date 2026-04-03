Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
⚽ DIRECTO Valencia - CeltaLey contra el DesperdicioMuere el abuelo de VigoTestamento MurosRescate Piloto EE UUHábitat VigoArte Panteones Galicia
instagramlinkedin

Sanxenxo

Bordóns desmiente el consenso sobre la plaza Manuel Cortés

H.D.H.D.

Sanxenxo

La plaza de Manuel Cortés, en Sanxenxo, será reformada para mejorar su accesibilidad, ampliar la superficie útil y reforzar su integración con el entorno urbano. El proyecto mantiene el carácter de espacio público del enclave, incorpora nuevas rampas y escaleras y rediseña el graderío actual para conservar su funcionalidad y su conexión con los viales perimetrales.

La actuación cuenta con un presupuesto de 157.514 euros y opta a financiación del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra. El pavimento combinará piedra en el perímetro y hormigón desbastado con árido visto en el interior, con un diseño en dos tonos. El graderío se ejecutará en piedra maciza con acabado antideslizante y el espacio se completará con tres báculos y cinco luminarias direccionales de alta eficiencia. El plazo de ejecución previsto es de cuatro meses.

La vecindad de Bordóns decidirá el próximo 10 de abril su postura sobre la reforma de la plaza Manuel Cortés en una asamblea extraordinaria convocada por la Asociación Veciñal Aldea de Bordóns, que niega que exista consenso sobre el proyecto. La reunión se celebrará a las 12.00 horas y, según la entidad, será el único foro válido para fijar una posición colectiva.

Noticias relacionadas

La asociación sostiene que, tras la presentación de los borradores el pasado 15 de marzo, ya se había trasladado que la actuación no era prioritaria, al tratarse de un espacio «funcional» que solo precisa mantenimiento. Además, reclama que se atiendan antes otras carencias del lugar, como problemas de alcantarillado, mal estado de viales y caminos, cunetas peligrosas, falta de seguridad viaria o la ausencia de local social y campo de fiestas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La flota francesa para, Irlanda advierte del «colapso» y los argentinos se movilizan por el alza del gasóleo marítimo: «Salir a trabajar es fundirse»
  2. De Vigo a Sudáfrica en 12 horas: Air Europa recupera una conexión clave para la economía gallega
  3. Marina Mercante trabaja ya en el cambio legal que obligará a pesqueros de más de 12 metros a hacer el test de estabilidad cada diez años
  4. Pérez Rumbao inicia el derribo de la antigua Madera Fiber para levantar un concesionario de Volvo Trucks
  5. LaLiga asume que el Celta caerá eliminado de Europa League frente al Friburgo
  6. Rescate accidentado en Samil: Bomberos asisten a una ambulancia encallada en la arena que socorría a una mujer
  7. Quince chocos a bordo con la «caña» de ChatGPT: aficionados a la pesca se apoyan en la IA para incrementar sus capturas
  8. Las aerolíneas rechazan suprimir vuelos al aeropuerto de Vigo pese a la crisis del petróleo: «Priorizamos el servicio por encima de los costes»

Emotivo Encuentro en A Ferrería para cerrar la Semana Santa

Calros Solla: “Somos herdeiros do pasado e non podemos deixar unha ponte perdida”

Un refugio nipón para el cabello en Pontevedra

Un refugio nipón para el cabello en Pontevedra

La juventud toma el relevo y mantiene viva la romería de San Cibrán en Tomeza

Setga, la compañía gallega que alumbra desde Ámsterdam a Nairobi

Lleno en el albergue de peregrinos de Pontevedra, que ya recibe llamadas de grupos para el verano

Una tradición de raíz medieval rehecha por el tiempo

Relevo en el cementerio

Tracking Pixel Contents