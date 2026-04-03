Bordóns desmiente el consenso sobre la plaza Manuel Cortés

La plaza de Manuel Cortés, en Sanxenxo, será reformada para mejorar su accesibilidad, ampliar la superficie útil y reforzar su integración con el entorno urbano. El proyecto mantiene el carácter de espacio público del enclave, incorpora nuevas rampas y escaleras y rediseña el graderío actual para conservar su funcionalidad y su conexión con los viales perimetrales.

La actuación cuenta con un presupuesto de 157.514 euros y opta a financiación del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra. El pavimento combinará piedra en el perímetro y hormigón desbastado con árido visto en el interior, con un diseño en dos tonos. El graderío se ejecutará en piedra maciza con acabado antideslizante y el espacio se completará con tres báculos y cinco luminarias direccionales de alta eficiencia. El plazo de ejecución previsto es de cuatro meses.

La vecindad de Bordóns decidirá el próximo 10 de abril su postura sobre la reforma de la plaza Manuel Cortés en una asamblea extraordinaria convocada por la Asociación Veciñal Aldea de Bordóns, que niega que exista consenso sobre el proyecto. La reunión se celebrará a las 12.00 horas y, según la entidad, será el único foro válido para fijar una posición colectiva.

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La asociación sostiene que, tras la presentación de los borradores el pasado 15 de marzo, ya se había trasladado que la actuación no era prioritaria, al tratarse de un espacio «funcional» que solo precisa mantenimiento. Además, reclama que se atiendan antes otras carencias del lugar, como problemas de alcantarillado, mal estado de viales y caminos, cunetas peligrosas, falta de seguridad viaria o la ausencia de local social y campo de fiestas.