Las autocaravanas invaden Pontevedra en Semana Santa

El recinto de autocaravanas de Pontevedra registra una ocupación máxima coincidiendo con el arranque de las vacaciones de Semana Santa. El trasiego de vehículos, familias y viajeros de paso confirmó el tirón de la ciudad como parada para quienes recorren Galicia sobre ruedas, ya sea durante unos días o dentro de rutas mucho más largas por la Península o el resto de Europa.

Entre los usuarios del área se repetía la idea de la combinación de ubicación, movilidad y autonomía. A lo largo de la jornada llegaron visitantes nacionales e internacionales que eligieron Pontevedra como base temporal para conocer la ciudad y su entorno o como escala antes de continuar viaje.

Desiderio con su perro recién llegados de Albacete. / GUSTAVO SANTOS

Desde Albacete, Desiderio Felipe llegó el miércoles por la mañana y prevé quedarse hasta el domingo. Viajero habitual en caravana y acompañado de su perro, explicó que regresa con frecuencia a esta zona porque le atrae la posibilidad de combinar costa, montaña y ciudad en un mismo desplazamiento. «Me gusta mucho esta zona de Pontevedra», resumió. También destacó la flexibilidad que ofrece este tipo de turismo: «Llevas la casa a cuestas, no tienes que estar mirando hotel ni nada». A su juicio, el entorno está razonablemente preparado para este perfil de visitante. «Estoy contento con las áreas de servicio y con espacios como este para poder aparcar», señaló.

Procedente del norte, una familia asturiana llegada desde Cudillero hizo parada este mismo jueves en la ciudad, también con su perro Blas, un labrador americano que, según contaron entre risas, «también cuenta como uno». Sara, Francisco y su hija Lara permanecerán en Galicia hasta el lunes, moviéndose por distintos puntos. No era su primera vez en la zona y aseguraron sentirse «como en casa», al encontrar un paisaje y una forma de viajar muy reconocibles para quienes llegan desde Asturias.

Karen junto a su marido, procedentes de los Países Bajos. / GUSTAVO SANTOS

El carácter internacional del recinto quedó reflejado en otras dos historias. Karen, llegada con su pareja desde Dordrecht, en los Países Bajos, explicó que su estancia en la Boa Vila será breve antes de continuar hacia el país vecino. «En Pontevedra nos quedamos una noche y luego vamos a Portugal», indicó. Aun así, dejó clara su buena impresión del lugar destacando los hórreos. Durante la conversación confesó además su intención de probar uno de los platos más populares de la gastronomía gallega: «Quiero probar el pulpo á feira».

Una pareja de alemanes asentada en la ciudad. / GUSTAVO SANTOS

Desde Alemania, Alfred y su pareja también pasarán solo una noche en la ciudad antes de seguir con su ruta hacia la capital. «Queremos ir a Santiago de Compostela», explicó. Su viaje, sin embargo, no es corto: «Llevamos ya dos meses en la carretera», añadió. Tras Galicia, continuarán hacia Bilbao y después cruzarán la frontera camino a Francia.

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Con el recinto lleno, la escena dejó una imagen clara: Pontevedra gana peso como escala atractiva en Semana Santa para un turismo itinerante que busca libertad de movimientos, servicios básicos y contacto directo con el entorno.