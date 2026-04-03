Adjudicada por más de un millón la rehabilitación del CEIP O Seixo de Marín

La Xunta de Galicia ha adjudicado por casi 1,1 millones de euros la rehabilitación integral del CEIP O Seixo, en Marín, una actuación que ejecutará la empresa Coviastec y que tendrá un plazo de nueve meses desde el inicio de las obras. El proyecto, impulsado por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP, busca mejorar el confort térmico, la eficiencia energética y la accesibilidad del centro.

Los trabajos incluyen la sustitución de la cubierta por una nueva de panel sándwich con aislamiento térmico, el aislamiento exterior de las fachadas mediante sistema SATE y la renovación de las carpinterías exteriores con aluminio lacado, rotura de puente térmico y doble acristalamiento. En el interior se instalarán falsos techos, paneles fonoabsorbentes y luminarias LED.

Además, se redistribuirán espacios para crear una nueva aula de 4º de Infantil y una sala auxiliar, y se colocará un ascensor. Esta actuación forma parte de las primeras 16 obras educativas previstas este año por la Xunta, con una inversión superior a 16 millones de euros.

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En el conjunto de 2026, el Gobierno gallego prevé destinar 73,6 millones de euros a obras en centros educativos, un 4% más que el año anterior. En el área de Pontevedra, la inversión supera los 19,5 millones dentro del Plan de nueva arquitectura pedagógica. Entre las actuaciones más destacadas figuran también las rehabilitaciones del CEIP de Seara, en Moaña, y del CEIP de Sequelo-Marín, así como la reparación de los daños del temporal en el IES María Soliño, en Cangas, y el cambio de cubiertas en el CEIP do Carballal, también en Marín. A estas intervenciones se suma la reciente adjudicación de la rehabilitación integral del CEIP Plurilingüe Pedro Antonio Cerviño, en Campo Lameiro.