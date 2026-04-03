Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
⚽ DIRECTO Valencia - CeltaLey contra el DesperdicioMuere el abuelo de VigoTestamento MurosRescate Piloto EE UUHábitat VigoArte Panteones Galicia
instagramlinkedin

Poio

Casi 100.000 euros en ayudas para fiestas populares y deporte

Las entidades locales disponen hasta el 24 de abril para tramitar las subvenciones

H.D.

Poio

Las asociaciones, comisiones de fiestas y clubes deportivos de Poio ya pueden solicitar las subvenciones municipales para organizar actividades lúdicas y sostener la participación en competiciones federadas. El plazo estará abierto hasta el 24 de abril, después de la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia, y la convocatoria para esta iniciativa suma 98.250 euros.

La partida más elevada, de 64.100 euros, está destinada a colectivos sin ánimo de lucro que impulsen celebraciones y eventos sociales a lo largo del año. En esta línea entran fiestas patronales y parroquiales, citas gastronómicas, festivales, magostos y otras actividades de convivencia organizadas en el municipio.

De ese total, 58.100 euros se reservan para actividades lúdicas en general, con ayudas de hasta el 60% del coste subvencionable, mientras que los 6.000 euros restantes se destinan específicamente a magostos, con un máximo de 600 euros por cada uno.

La convocatoria deportiva se divide en tres líneas y suma 34.150 euros. La principal, con 28.500 euros, está dirigida a clubes y entidades deportivas sin ánimo de lucro. A ella se añaden 4.000 euros para deportistas federados empadronados en el municipio de Poio desde hace al menos un año y 1.650 euros para equipos de fútbol de categoría veterana.

Noticias relacionadas

Entre los gastos que podrán justificarse figuran licencias federativas, seguros, cuotas de inscripción, desplazamientos, manutención, alojamiento o salarios de entrenadores, siempre vinculados a competiciones federadas de la temporada comprendida entre el 1 de agosto de 2024 y el 31 de julio de 2025.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La flota francesa para, Irlanda advierte del «colapso» y los argentinos se movilizan por el alza del gasóleo marítimo: «Salir a trabajar es fundirse»
  2. De Vigo a Sudáfrica en 12 horas: Air Europa recupera una conexión clave para la economía gallega
  3. Marina Mercante trabaja ya en el cambio legal que obligará a pesqueros de más de 12 metros a hacer el test de estabilidad cada diez años
  4. Pérez Rumbao inicia el derribo de la antigua Madera Fiber para levantar un concesionario de Volvo Trucks
  5. LaLiga asume que el Celta caerá eliminado de Europa League frente al Friburgo
  6. Rescate accidentado en Samil: Bomberos asisten a una ambulancia encallada en la arena que socorría a una mujer
  7. Quince chocos a bordo con la «caña» de ChatGPT: aficionados a la pesca se apoyan en la IA para incrementar sus capturas
  8. Las aerolíneas rechazan suprimir vuelos al aeropuerto de Vigo pese a la crisis del petróleo: «Priorizamos el servicio por encima de los costes»

Emotivo Encuentro en A Ferrería para cerrar la Semana Santa

Calros Solla: “Somos herdeiros do pasado e non podemos deixar unha ponte perdida”

Un refugio nipón para el cabello en Pontevedra

Un refugio nipón para el cabello en Pontevedra

La juventud toma el relevo y mantiene viva la romería de San Cibrán en Tomeza

Setga, la compañía gallega que alumbra desde Ámsterdam a Nairobi

Lleno en el albergue de peregrinos de Pontevedra, que ya recibe llamadas de grupos para el verano

Una tradición de raíz medieval rehecha por el tiempo

Relevo en el cementerio

Tracking Pixel Contents