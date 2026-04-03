Poio
Casi 100.000 euros en ayudas para fiestas populares y deporte
Las entidades locales disponen hasta el 24 de abril para tramitar las subvenciones
H.D.
Las asociaciones, comisiones de fiestas y clubes deportivos de Poio ya pueden solicitar las subvenciones municipales para organizar actividades lúdicas y sostener la participación en competiciones federadas. El plazo estará abierto hasta el 24 de abril, después de la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia, y la convocatoria para esta iniciativa suma 98.250 euros.
La partida más elevada, de 64.100 euros, está destinada a colectivos sin ánimo de lucro que impulsen celebraciones y eventos sociales a lo largo del año. En esta línea entran fiestas patronales y parroquiales, citas gastronómicas, festivales, magostos y otras actividades de convivencia organizadas en el municipio.
De ese total, 58.100 euros se reservan para actividades lúdicas en general, con ayudas de hasta el 60% del coste subvencionable, mientras que los 6.000 euros restantes se destinan específicamente a magostos, con un máximo de 600 euros por cada uno.
La convocatoria deportiva se divide en tres líneas y suma 34.150 euros. La principal, con 28.500 euros, está dirigida a clubes y entidades deportivas sin ánimo de lucro. A ella se añaden 4.000 euros para deportistas federados empadronados en el municipio de Poio desde hace al menos un año y 1.650 euros para equipos de fútbol de categoría veterana.
Entre los gastos que podrán justificarse figuran licencias federativas, seguros, cuotas de inscripción, desplazamientos, manutención, alojamiento o salarios de entrenadores, siempre vinculados a competiciones federadas de la temporada comprendida entre el 1 de agosto de 2024 y el 31 de julio de 2025.
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