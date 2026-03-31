El precio de la vivienda creció un 0,3% este año

El precio de la vivienda creció un 0,3% desde le pasado mes de enero y un 15% en el ultimo año, según los datos del índice inmobiliario Fotocasa. En estos momentos el precio medio de la vivienda se sitúa en 2.734 euros por metro cuadrado en Pontevedra, la segunda capital de provincia gallega con mayor coste de los pisos y casas, tras A Coruña.