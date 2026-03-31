La Policía Local detiene a un hombre por violencia machista tras agredir presuntamente a su pareja

La Policía Local de Pontevedra detuvo el pasado 21 de marzo a un hombre por un presunto delito de violencia machista. Los agentes se desplazaron a un domicilio de la ciudad tras recibir un aviso en el que se alertaba de que una mujer estaba siendo, supuestamente, agredida por su pareja.

A su llegada, los agentes se entrevistaron con la víctima, que les manifestó que su pareja, después de una discusión, se había abalanzado sobre ella con la intención de inmovilizarla, agarrándole la cabeza y presionándole fuertemente la cara.

Los policías pudieron observar marcas de la agresión en la mujer, a la que acompañaron posteriormente a un centro médico. La víctima también les trasladó su intención de denunciar los hechos en dependencias policiales.

Por su parte, el presunto agresor fue detenido por los hechos relatados y puesto a disposición judicial.

Detenido otro hombre tras una alerta ciudadana

La Policía Local intervino también el 28 de marzo en otra presunta agresión machista, en este caso en una vía pública de Tomeza, después de que el 112 recibiese un aviso en el que se alertaba de una fuerte discusión entre una pareja en el interior de un vehículo.

A su llegada, los agentes encontraron al hombre en una actitud poco colaboradora y desafiante. Este reconoció mantener una relación sentimental con la mujer que se encontraba en el lugar y aseguró que ambos habían mantenido una discusión en la que ella lo había empujado, aunque negó que se hubiese producido una agresión.

Sin embargo, varias testigos explicaron que habían escuchado un fuerte frenazo y que pudieron ver cómo el hombre se abalanzaba sobre la mujer para agredirla físicamente de forma violenta.

La Policía Local solicitó la colaboración de la Guardia Civil, al encontrarse el vehículo en una zona perteneciente a la demarcación de este cuerpo. A la vista de los indicios observados y de los testimonios recabados, los agentes procedieron a la detención del hombre.

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Durante la intervención, el sospechoso mostró una actitud agresiva, lo que obligó a varias personas a colaborar en su reducción para poder llevar a cabo la detención. Posteriormente, fue puesto a disposición judicial.