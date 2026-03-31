Poio Mostra se completa y reunirá a casi cuarenta negocios en A Seca

Poio Mostra volverá a A Seca del 10 al 12 de abril con todo el espacio expositivo cubierto y cerca de cuarenta negocios del municipio y de la comarca ya confirmados. La feria multisectorial y del automóvil alcanza así el lleno en su tercera edición y refuerza su presencia en el calendario comercial local después de haber superado los 6.000 visitantes durante la pasada edición.

La cita reunirá durante tres días a establecimientos de alimentación, moda, complementos, decoración, jardinería, mobiliario y concesionarios, entre otros sectores. El formato mantiene su apuesta por concentrar en un mismo recinto una oferta amplia y variada, con espacios amplios para la exposición de productos y con probadores a disposición del público.

El cartel de completo fue dado a conocer este domingo en la presentación oficial del evento. El alcalde de Poio, Ángel Moldes, subrayó el crecimiento de la convocatoria y su impacto en el tejido económico del municipio pontevedrés.

«Poio Mostra sigue creciendo, y que exista esta demanda es muy importante para nuestro concello», señaló. También defendió el papel de la feria como herramienta de apoyo al comercio de proximidad: «Supone una oportunidad para impulsar y dinamizar la economía local y para poner en valor todo el tejido empresarial del municipio».

Junto al tirón de visitantes, la organización pone el foco en la vertiente comercial del encuentro. La presidenta de la asociación EnPoio, Loli Otero, explicó que uno de los objetivos pasa por facilitar la liquidación de restos de temporada, captar nuevos clientes y contribuir a reforzar la calidad del comercio local.

La feria busca, en ese sentido, servir de escaparate para empresas ya asentadas y también para acercar su oferta a consumidores que, en muchos casos, desconocen parte de los servicios disponibles en el municipio.

Moldes incidió además en esa idea de visibilizar la oferta de proximidad. «Poio tiene mucho que ofrecer también a través de su comercio, y por eso queremos que vecinos y visitantes conozcan a través de Poio Mostra todo lo que pueden encontrar sin salir de nuestro municipio», apuntó. En la misma línea, añadió que «cuando compramos en nuestro municipio, creamos vida, contribuimos a generar riqueza y empleo».

La entrada será gratuita durante todo el fin de semana. El viernes 10 de abril, Poio Mostra abrirá de 16.00 a 21.00 horas. El sábado 11 lo hará de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 22.00 horas, mientras que el domingo 12 mantendrá horario de mañana, de 11.00 a 14.00, y de tarde, de 16.00 a 21.00 horas.

Noticias relacionadas

La organización anima al público a acercarse a A Seca durante las tres jornadas al considerar que allí encontrará «verdaderas oportunidades» y una atención personalizada en un escaparate que, año tras año, gana tamaño y respaldo.