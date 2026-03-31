Plazo para participar en el Plan +Provincia

La Diputación mantiene abierto hasta el 6 de abril el plazo para que los concellos de menos de 50.000 habitantes soliciten los 85 millones de euros del Plan +Provincia 2026-2027. Los gobiernos locales que deseen realizar inversiones de carácter plurianual podrán tener acceso anticipado a los 35 millones de la línea 1 de inversiones de 2027.