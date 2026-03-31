Una parcela cerca de la playa de Aguete se habilita para aparcar

El Concello de Marín realiza desde hace unos días tareas de limpieza, mejora y mantenimiento de sus playas con vistas a los principales días de Semana Santa y ya de cara al verano. Asimismo, la Fundación Juan XXI trabaja en habilitar una parcela que se utilizará como estacionamiento público en la zona de Aguete, que estará lista para estos días. El resto de las que se ponen a disposición a lo largo de todo el Vial de Praias estarán habilitadas para el verano.

Por otro lado, se actuó en todos los accesos, tanto en su limpieza como en cuestiones de accesibilidad en los arenales. En Mogor, se volvió a realizar un aporte de arena la zona en la que se crea un grano socavón bajo las escaleras debido al embate de los temporales del invierno. Y a partir de la vuelta de Semana Santa empezará a ejecutarse la obra de mejora de la accesibilidad, con la creación de una noticia rampa que este arenal pueda ser utilizar por personas con movilidad reducida.

En el caso de los accesos, el que queda pendiente es el de la Playa do Santo, donde se tramita el proceso para poder volver a instalar un elemento de bajada a la playa, después de que los fuertes temporales de este invierno estropearan totalmente la rampa.

Por otro lado, el Centro de Interpretación de Petroglifos de Mogor estará abierto durante toda la Semana Santa. Estará en servicio de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas y habrá visitas guiadas a las 12.30 y a las 19.00 horas, abierto hasta el próximo domingo.

Además, la Oficina de Turismo de la Plaza de España estará abierta hasta el próximo domingo, en horario de 10.00 la 13.30 y de 17.00 la 21.00 horas.

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Asimismo, el gobierno local informa de que «el Concello sigue el camino burocrático para asegurar la contratación de dos servicios esenciales en las playas para el verano: el balizamiento y su limpieza integral». Para eso, hay abiertas dos licitaciones que finalizaron ayer el plazo de presentación de ofertas.