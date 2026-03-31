Recorrido por Ourense
Nueva excursión de las «Rutas dos Museo» del club Portocelo
Un grupo de amigos de las ‘Rutas dos Museos’ organizadas por el Club de Opinión Portocelo con la colaboración del Concello de Marín se desplazó este pasado fin de semana a la provincia de Ourense para visitar los pueblos de A Peroxa y Os Peares y conocer, entre otros, el Museo Etnográfico de O Lebre das Casarizas’, O Castelo, la Casa da Luz o la Fábrica de Chocolate.
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