Luz verde a la nueva senda de la PO-221

La PO-221 contará con una senda peatonal y ciclista entre Allende y Espedregueira, en Moraña, tras la aprobación definitiva del proyecto de trazado de una actuación valorada en más de 380.000 euros. El itinerario, de algo más de medio kilómetro, discurrirá por la margen derecha de la carretera y tendrá una anchura de 2,02 metros, borde incluido.

La obra busca mejorar la conexión a pie y en bicicleta entre ambos núcleos. Además, incluirá una franja de seguridad entre los puntos kilométricos 6+360 y 6+700. El plan lleva aparejada la declaración de utilidad pública y la ocupación urgente de 28 parcelas. La previsión es licitar los trabajos en el tercer trimestre e iniciarlos antes de final de año.