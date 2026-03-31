Los juzgados de Pontevedra registran una tasa de resolución superior al 100%

Los juzgados del partido judicial de Pontevedra cerraron 2025 con una capacidad de resolución ligeramente superior al volumen de asuntos que recibieron, un dato que dibuja un balance global estable y positivo. Según los datos de la Sección de Estadística Judicial del Consejo General del Poder Judicial, los órganos judiciales pontevedreses registraron a lo largo del año 13.680 asuntos y resolvieron 13.694, de modo que la tasa de resolución se situó en el 100,1%, un porcentaje del que se interpreta que se dio salida, en conjunto, a más de lo que entró.

Ese resultado general, sin embargo, esconde realidades distintas según la jurisdicción. La mejor respuesta se dio en el ámbito penal, mientras que la jurisdicción civil siguió soportando una presión mayor y cerró el ejercicio sin llegar a igualar completamente el ritmo de entrada de nuevos procedimientos.

Así, en el apartado civil, el partido judicial de Pontevedra recibió 8.584 asuntos y resolvió 8.362, lo que deja una tasa de resolución del 97,4%. Es una cifra cercana al equilibrio, pero todavía por debajo del 100%, lo que evidencia una cierta tensión en esta jurisdicción. Dentro de ella, los juzgados de Primera Instancia, que asumen el mayor peso de la actividad, registraron 6.758 asuntos y resolvieron 6.693, con una tasa de resolución del 99%. En la práctica, funcionaron casi al mismo ritmo al que entraban los procedimientos.

Más exigente fue la situación de los juzgados de Familia. A lo largo de 2025 recibió 1.753 asuntos y resolvió 1.598, con una tasa de resolución del 91,2%, la más baja entre los principales bloques del partido judicial. Es decir, quedó claramente por debajo del volumen de entrada, lo que confirma que la jurisdicción civil sigue siendo la que presenta mayores dificultades para absorber con holgura la carga de trabajo.

Jurisdicción penal

El panorama cambia en la jurisdicción penal. En este ámbito, los órganos judiciales de Pontevedra ingresaron 5.096 asuntos y resolvieron 5.332, con una tasa de resolución del 104,6%. La diferencia no es menor, porque indica que no solo se atendió la entrada ordinaria de 2025, sino que además se consiguió una capacidad de salida superior a la carga registrada durante el año. El peso principal de ese resultado recae en los juzgados de Instrucción, que recibieron 4.690 asuntos y resolvieron 4.928, con una tasa de resolución del 105,1%. Son los órganos que sostienen el balance positivo del partido judicial y compensan el menor dinamismo de la jurisdicción civil.

Violencia machista

En ese balance merece una mención específica la actividad de los juzgados de violencia contra la mujer, que mantuvieron un comportamiento muy próximo al equilibrio tanto en su vertiente civil como en la penal. En el ámbito civil registraron 73 asuntos y resolvieron 71, con una tasa del 97,3%, mientras que en el penal ingresaron 406 y resolvieron 404, con una tasa del 99,5%. Son porcentajes que muestran una respuesta muy ajustada a la carga de entrada y que sitúan a estos órganos en una zona de relativa estabilidad, aunque con una actividad constante dentro del conjunto del partido judicial.

Al final del año continuaban en trámite 80 asuntos de los juzgados de violencia contra la mujer: 44 en la jurisdicción civil y otros 36 en la penal.

Asuntos en trámite

Y es que la fotografía global de la actividad del partido judicial de Pontevedra también mejora si se atiende a los asuntos en trámite al finalizar el ejercicio. Se cerró 2025 con 4.655 asuntos pendientes, frente a los 5.211 con los que había comenzado el año. La pendencia bajó también en civil, de 3.730 a 3.579 asuntos, y lo hizo con más intensidad en penal, donde pasó de 1.481 a 1.076. Esa evolución refuerza la idea de que, aunque la situación no es homogénea, el sistema judicial de Pontevedra consiguió durante 2025 contener su carga de trabajo y reducir parcialmente la bolsa de procedimientos pendientes.

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El sistema, en suma, respondió, aunque con márgenes estrechos en algunos de sus órganos más sensibles.