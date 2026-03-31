Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nueva toponimia de GaliciaDesaparecido en el MiñoReforma de BalaídosIncendio CangasVitrasa llega a Google Maps
instagramlinkedin

Gestión del programa Provincia Activa

La Xunta de Goberno de la Diputación acaba de activar el procedimiento para contratar la gestión del programa Provincia Activa, con un presupuesto cercano a los 270.000 euros. Está previsto que participen unas 3.000 personas en este programa de envejecimiento activo, que incluirá 160 talleres temáticos durante este año.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents