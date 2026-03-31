La factura de la luz para el alumbrado público se sitúa en 3,2 millones al año

Desde hace años, el Concello de Pontevedra trabaja en la modernización de su red de alumbrado público, con miles de puntos de luz por todo el municipio, con la instalación de tecnologías led y otras mejoras, todo ello con el objetivo de reducir la factura de la energía eléctrica.

Pero aún así, este gasto es uno de los más elevados del Concello. Así se pone de manifiesto en el nuevo concurso que acaba de convocar el gobierno local para la «contratación del suministro de energía eléctrica para las instalaciones municipales», que incluye el alumbrado público, las escuelas y guarderías, las dependencias municipales y deportes y el Pazo da Cultura. Se reservan 6,5 millones para dos años de adjudicación, es decir, más de 3,2 al año, si bien se aclara que «ala vista del nuevo sistema tarifario y los históricos de consumos que se disponen en base a tarificación anterior, resultará un precio de contrato estimado, máxime cuando además de las tarifas, también son susceptibles de cambios los consumos de un año a otro». Por ello, «se propone como período de contrato el período de dos años ya que las condiciones actuales del mercado desaconsejan períodos mayores de contrato», más aún con la inflación que genera la guerra de Irán.

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Se subraya que «la empresa adjudicataria, además de suministrar la energía eléctrica, procederá a contratar el acceso a redes con el distribuidor correspondiente, actuando en nombre del Concello a la hora de efectuar las gestiones necesarias para la plena ejecución del contrato como la contratación de pólizas de acceso, bajas, modificaciones y altas de suministros, pago de las tarifas de acceso a redes o reclamación de incidencias.