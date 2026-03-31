Contrato municipal
La factura de la luz para el alumbrado público se sitúa en 3,2 millones al año
El Concello afronta un nuevo contrato de suministro eléctrico para 2026 y 2027
N. D.
Desde hace años, el Concello de Pontevedra trabaja en la modernización de su red de alumbrado público, con miles de puntos de luz por todo el municipio, con la instalación de tecnologías led y otras mejoras, todo ello con el objetivo de reducir la factura de la energía eléctrica.
Pero aún así, este gasto es uno de los más elevados del Concello. Así se pone de manifiesto en el nuevo concurso que acaba de convocar el gobierno local para la «contratación del suministro de energía eléctrica para las instalaciones municipales», que incluye el alumbrado público, las escuelas y guarderías, las dependencias municipales y deportes y el Pazo da Cultura. Se reservan 6,5 millones para dos años de adjudicación, es decir, más de 3,2 al año, si bien se aclara que «ala vista del nuevo sistema tarifario y los históricos de consumos que se disponen en base a tarificación anterior, resultará un precio de contrato estimado, máxime cuando además de las tarifas, también son susceptibles de cambios los consumos de un año a otro». Por ello, «se propone como período de contrato el período de dos años ya que las condiciones actuales del mercado desaconsejan períodos mayores de contrato», más aún con la inflación que genera la guerra de Irán.
Se subraya que «la empresa adjudicataria, además de suministrar la energía eléctrica, procederá a contratar el acceso a redes con el distribuidor correspondiente, actuando en nombre del Concello a la hora de efectuar las gestiones necesarias para la plena ejecución del contrato como la contratación de pólizas de acceso, bajas, modificaciones y altas de suministros, pago de las tarifas de acceso a redes o reclamación de incidencias.
Suscríbete para seguir leyendo
- Esperar a heredar, la única esperanza de la mayoría de los jóvenes para acceder a una vivienda en propiedad
- La crisis de la cerveza llega a Galicia con una caída del consumo inédita desde la pandemia por la inflación y el «sin alcohol» de los jóvenes
- El ‘renacido’ de Moraña, de demonio a ángel por su hijo: «Los que antes me odiaban ahora me felicitan por la calle»
- Operación limpieza en las termas públicas para poder reabrirlas en Semana Santa
- Avelino, el amigo que deja el cariño como único recuerdo posible
- Nueva oportunidad para acceder al plan del Concello de Vigo para rehabilitar viviendas: las ayudas se concentran en tres barrios y hay un plazo para pedirlas
- Investigado en Cangas tras una espectacular persecución policial a gran velocidad por medio municipio
- Los otros «regalos» que traerá el Mundial 2030 a Vigo más allá de Balaídos: trenes, autovías, bicis o instalaciones deportivas