Dudas entre la oposición ante la decisión de suspender el concurso

El pleno acordó ayer con los votos a favor del PP, la abstención del BNG y el voto en contra del PSOE no adjudicar el contrato de los servicios de recogida de residuos urbanos, limpieza viaria y de playas, que se convocó hace meses, lo que se deriva en la asunción de la gestión directa por parte del Concello con la subrogación de los 26 trabajadores. El alcalde reprochó la postura de la oposición. Este gobierno no actúa por consignas o prejuicios ideológicos. Elegimos lo que consideramos mejor para el interés general. Es una decisión valiente que ustedes deberían apoyar sin fisuras», dijo.

La oposición muestra sus dudas sobre la operación. El portavoz del BNG, Octavio González, refrendó el apoyo d su grupo a la «municipalización de servicios básicos, pero no podemos votar a favor de una manera de hacer las cosas por parte del alcalde que no tiene ni pies ni cabeza, una forma de actuar totalmente opaca y oscurantista». Señaló que «se paraliza un proceso de adjudicación aloque concurrieron más de media docena de empresas y nos tememos que esto puede acabar como con la expropiación de la parcela das Cunchas: con una sentencia judicial que lleve consigo el pago de cuantías millonarias y que tengan que ser asumidas por futuras Corporaciones y, por lo tanto, por todos los vecinos».