Patrimonio
La Diputación formaliza la compra de los bienes de Santa Clara
S. R.
Pontevedra
La Diputación acaba de formalizar la compra de una parte del tesoro interior del convento de Santa Clara por 396.250 euros, un desembolso que blinda para el patrimonio público el altar mayor, los retablos laterales, el púlpito, la sillería del coro y el órgano. A partir esta adquisición, los bienes artísticos quedarán bajo custodia del Museo, con garantías de conservación, protección y permanencia.
En paralelo, la administración provincial anunció recientemente el inicio de los trámites para restaurar ese histórico instrumento musical del siglo XVIII y devolverle por fin el aliento. Se convocará para ello un concurso público abierto para que puedan participar las escasas empresas especializadas.
- Esperar a heredar, la única esperanza de la mayoría de los jóvenes para acceder a una vivienda en propiedad
- La crisis de la cerveza llega a Galicia con una caída del consumo inédita desde la pandemia por la inflación y el «sin alcohol» de los jóvenes
- El ‘renacido’ de Moraña, de demonio a ángel por su hijo: «Los que antes me odiaban ahora me felicitan por la calle»
- Operación limpieza en las termas públicas para poder reabrirlas en Semana Santa
- Avelino, el amigo que deja el cariño como único recuerdo posible
- Nueva oportunidad para acceder al plan del Concello de Vigo para rehabilitar viviendas: las ayudas se concentran en tres barrios y hay un plazo para pedirlas
- Investigado en Cangas tras una espectacular persecución policial a gran velocidad por medio municipio
- Los otros «regalos» que traerá el Mundial 2030 a Vigo más allá de Balaídos: trenes, autovías, bicis o instalaciones deportivas