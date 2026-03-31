La Diputación formaliza la compra de los bienes de Santa Clara

La Diputación acaba de formalizar la compra de una parte del tesoro interior del convento de Santa Clara por 396.250 euros, un desembolso que blinda para el patrimonio público el altar mayor, los retablos laterales, el púlpito, la sillería del coro y el órgano. A partir esta adquisición, los bienes artísticos quedarán bajo custodia del Museo, con garantías de conservación, protección y permanencia.

En paralelo, la administración provincial anunció recientemente el inicio de los trámites para restaurar ese histórico instrumento musical del siglo XVIII y devolverle por fin el aliento. Se convocará para ello un concurso público abierto para que puedan participar las escasas empresas especializadas.