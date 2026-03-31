Mantenimiento
Cuntis intensifica los trabajos de desbroce
El alcalde de Cuntis, Manuel Campos, realizó ayer una valoración de los trabajos de desbroce y reparación de viales municipales llevados a cabo en el municipio por la campaña de invierno, destacando el refuerzo de estas actuaciones en el entorno rural y en las vías no asfaltadas.
Con la llegada de la primavera, el Concello ha intensificado las labores de desbroce, duplicando las intervenciones en las vías asfaltadas y actuando cada año en las pistas de tierra de las zonas de concentración parcelaria y monte. Manuel Campos subrayó que se trata de una tarea «fundamental» para garantizar el adecuado mantenimiento de estas infraestructuras.
Esta campaña de primavera comenzó, como es habitual, en la parroquia de Portela. Además del desbroce, las brigadas municipales están desarrollando trabajos de bacheo y mantenimiento en distintos viales dañados por las lluvias del invierno, que este año han sido muchos.
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