Cuntis intensifica los trabajos de desbroce

El alcalde de Cuntis, Manuel Campos, realizó ayer una valoración de los trabajos de desbroce y reparación de viales municipales llevados a cabo en el municipio por la campaña de invierno, destacando el refuerzo de estas actuaciones en el entorno rural y en las vías no asfaltadas.

Con la llegada de la primavera, el Concello ha intensificado las labores de desbroce, duplicando las intervenciones en las vías asfaltadas y actuando cada año en las pistas de tierra de las zonas de concentración parcelaria y monte. Manuel Campos subrayó que se trata de una tarea «fundamental» para garantizar el adecuado mantenimiento de estas infraestructuras.

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Esta campaña de primavera comenzó, como es habitual, en la parroquia de Portela. Además del desbroce, las brigadas municipales están desarrollando trabajos de bacheo y mantenimiento en distintos viales dañados por las lluvias del invierno, que este año han sido muchos.