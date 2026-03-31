Convocado el concurso del cartel de las Festas de San Xoán 2026

El Concello de Poio convoca el concurso para seleccionar el cartel que va a promocionar las Festas de San Xoán 2026. Podrán participar niños empadronados en Poio o escolarizados en alguno de los centros de enseñanza del municipio. Se establecen cinco categorías, en función de la edad y en una de ellas se escogerá un cartel ganador.

Además de un regalo conmemorativo y de ser la imagen promocional de las Festas de San Xoán, los ganadores también recibirán vales para canjear en las librerías locales. Así, en la categoría A, el vale será por importe de 60 euros; en la categoría B, 80 euros; en la categoría C, 100 euros; en la D, 120 euros; y en la E, 140 euros.

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Cada participante, ya sea de forma individual o en grupo, podrá presentar una sola obra, que deberá ser original, inédita y no premiada ni publicada. El formato será DIN-A3, en formato digital adaptable, y el texto deberá estar escrito en gallego e incluir «Festas San Xoan Poio, xuño 2026». Las bases completas pueden consultarse en la web concellopoio.gal. El plazo máximo de entrega es el 15 de mayo.